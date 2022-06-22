9. Konya Bilim Festivali Türksat'ın desteğiyle yarın başlayacak - Son Dakika
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9. Konya Bilim Festivali Türksat'ın desteğiyle yarın başlayacak

22.06.2022 08:53
9. Konya Bilim Festivali Türksat'ın desteğiyle yarın başlayacak

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenecek Konya Bilim Festivali, kapılarını yarın açacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenecek Konya Bilim Festivali, kapılarını yarın açacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, festival 23-26 Haziran'da Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türksat'ın iletişim desteği sağlayacağı etkinlikte, dron gösterileri, video mapping uygulamaları, ışık ve sahne gösterileri yapılacak. Ayrıca, tematik atölye alanları bulunacak.

Konya Bilim Festivali'nde bu yıl "NASA&CERN" ve "Source of Life" temalarında iki "immersive room" yer alacak.

Savunma sanayisi ve bilim-teknoloji kuruluşlarının da yer alacağı Konya Bilim Festivali'nde, savunma araçları ile insansız hava araçları gibi Milli Teknoloji Hamlesi ürünleri de sergilenecek.

2013 yılından beri 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapan festivalin bu yıl en az 250 bin katılımcıyı ağırlaması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 9. Konya Bilim Festivali Türksat'ın desteğiyle yarın başlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 9. Konya Bilim Festivali Türksat'ın desteğiyle yarın başlayacak - Son Dakika
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