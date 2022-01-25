Üye Girişi
A1 Capital'in yeni genel müdürü Mehmet Serkan Esenpak oldu - Son Dakika

A1 Capital'in yeni genel müdürü Mehmet Serkan Esenpak oldu

25.01.2022 12:15
A1 Capital'in yeni genel müdürü Mehmet Serkan Esenpak oldu

Sermaye piyasalarının deneyimli yöneticilerinden Mehmet Serkan Esenpak, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

Sermaye piyasalarının deneyimli yöneticilerinden Mehmet Serkan Esenpak, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

A1 Capital açıklamasına göre, sermaye piyasaları alanında 25 yıllık deneyime sahip olan Esenpak, son olarak Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Direktör olarak görevini yürütüyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Serkan Esenpak, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin Türkiye'nin önde gelen aracı kurumlarından biri olduğunu belirterek, "Genel Müdür olarak görev alacağım A1 Capital Yatırım'da 2022 yılında sürdürülebilirlik ilkesi dahilinde mevcut planlarımızı hızlandırıp sektördeki büyüme odaklı pozisyonumuzu koruyacağız. Yönetim Kurulumuza bu süreçteki destekleri için teşekkür ediyor, birlikte başarılı bir yıl geçirmeyi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Mehmet Serkan Esenpak, finans sektörüne 1995 yılında Yapı Kredi Sigorta AŞ'de görev alarak başladı. 1998'de Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ bünyesine katılan Esenpak, 24 yıl boyunca çeşitli birimlerde uzman, müdür yardımcısı, müdür ve direktör olarak çalıştı.

YORUMLAR
500

Mehmet Serkan, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi A1 Capital'in yeni genel müdürü Mehmet Serkan Esenpak oldu - Son Dakika Ekonomi


Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı         
12:55
Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu! Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu!         
12:49
Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soylu'dan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soylu'dan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın         
12:48
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16

Son Dakika Haberleri
12:54 Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı
12:49 NASA'dan kritik soru! Cevabı bilene 1 milyon dolar veriyorlar
11:17 Sakaryalıların yaptığı kardan cemaat görenleri şaşırttı!
12:31 Kemal Kılıçdaroğlu tekrar dede oldu! Aileye ikiz bebekler katıldı!
12:23 Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş
12:23 İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan tepki: İBB, 100 devletten daha fazla ekipmana sahip
12:16 Yapılan zam sonrası kontak kapatmışlardı! Trendyol kuryelerinin eylemi ülke geneline yayıldı
12:07 Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu
12:06 O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum
12:05 Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 13:09:43. #1.13#
SON DAKİKA: A1 Capital'in yeni genel müdürü Mehmet Serkan Esenpak oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement