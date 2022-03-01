AA Finans'ın şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika
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AA Finans'ın şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

01.03.2022 13:33
AA Finans'ın şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,14 artmasını bekliyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,14 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart perşembe günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,14 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,09, en yüksek yüzde 7,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,14) göre bir önceki ay yüzde 48,69 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,45'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,10 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38,12'den yüzde 38,05'e geriledi.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AA Finans'ın şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AA Finans'ın şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika
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