AB'de üretici fiyatları Kasım'da aylık yüzde 0.4 arttı - Son Dakika

AB'de üretici fiyatları Kasım'da aylık yüzde 0.4 arttı

AB\'de üretici fiyatları Kasım\'da aylık yüzde 0.4 arttı
Son Güncelleme: 06.01.2021 14:11

Avrupa Birliği (AB) genelinde üretici fiyatları, Kasım'da aylık bazda yüzde 0.4 arttı ve yıllık bazda yüzde 1.8 düştü.

Avrupa Birliği (AB) genelinde üretici fiyatları, Kasım'da aylık bazda yüzde 0.4 arttı ve yıllık bazda yüzde 1.8 düştü.

AB İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro bölgesinde de üretici fiyatları Kasım'da yüzde 0.4 arttı ve yıllık düşüş yüzde 1.9 olarak gerçekleşti.

Eurostat verilerine göre, Kasım'da en yüksek fiyat artışları, Euro bölgesinde yüzde 1.3 ve AB genelinde yüzde 1.4 ile enerji fiyatlarında oldu.Bu dönemde, Euro bölgesi ve AB genelinde sırasıyla, ara malların fiyatları yüzde 0.3 ve yüzde 0.2 ile dayanıklı tüketim malları fiyatlarındaki aylık artışlar yüzde 0.1 ve yüzde 0.2 oldu. Bu dönemde sermaye malları ve dayanıksız tüketim malları fiyatlarında ise değişim olmadı.Üretici fiyatlarındaki en yüksek aylık artışlar Danimarka ve Fransa'da görülürken, en yüksek fiyat düşüşleri de İrlanda ve Slovakya'da yaşandı.

Yıllık bazda ise, fiyatlarda en yüksek artışlar Malta, Macaristan ve Slovakya'da ve en yüksek düşüşler de Litvanya ve Yunanistan'da gerçekleşti.


Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Slovakya, Kasım, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'de üretici fiyatları Kasım'da aylık yüzde 0.4 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB'de üretici fiyatları Kasım'da aylık yüzde 0.4 arttı - Son Dakika
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