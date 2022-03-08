AB, enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulma planı hazırladı - Son Dakika
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AB, enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulma planı hazırladı

08.03.2022 19:29
AB, enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulma planı hazırladı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan ithal ettiği doğal gaz miktarını 1 yıl içinde 3'te 2 oranında azaltmak için plan hazırladı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan ithal ettiği doğal gaz miktarını 1 yıl içinde 3'te 2 oranında azaltmak için plan hazırladı.

AB Komisyonu, enerji arz güvenliğini artırmak ve Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmak için yeni doğal gaz tedarikçileri bulmayı, alternatif yakıtlara yönelmeyi, yenilenebilir yatırımları hızlandırmayı ve kış öncesinde doğal gaz depolarını doldurmayı içeren "REPowerEU" adlı planını açıkladı.

Plana göre, AB ülkeleri sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini artıracak.

Rusya dışındaki tedarikçilerden boru hatlarıyla doğal gaz alımı da yükseltilecek.

Hidrojen ve biyometan gibi alternatif gazlara yatırım yapılacak.

AB üyesi ülkeler doğal gaz depolarını 1 Ekim'e kadar en az yüzde 90 oranında doldurmak zorunda olacak. Bu konuda AB Komisyonu yasal mevzuat hazırlayacak.

Üye ülkelerin gaz depolarının doldurulması için ortak doğal gaz alım operasyonları düzenlenecek. Ortak gaz alımları AB tarafından desteklenecek.

Yapıların çatılarına güneş paneli kurulumuna hız verilecek.

Isı pompası kullanımı artırılacak.

Yapıların yalıtımına öncelik verilecek.

Enerji verimliliği artırılacak.

Yenilenebilir projelerin izin süreçleri hızlandırılacak.

Rüzgar enerji santralleri (RES) ve güneş enerji santrallerine (GES) yatırımlar artırılacak.

AB, geçen yıl Rusya'dan doğal gazının yüzde 40'ını almıştı. Rusya'dan alınan gaz miktarı 155 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti.

Planla Rusya'dan ithal edilen gaz miktarı bu yıl 3'te 2 oranında azaltılacak.

Söz konusu gazın 50 milyar metreküpü LNG ithalatını artırarak sağlanacak.

Rusya dışındaki boru hatlarından ilave 10 milyar metreküp gaz alınacak.

Biyometan üretiminin artırılmasıyla 3,5 milyar metreküp gaz sağlanacak.

AB vatandaşlarının evlerinin ısısını düşürülmesi istenecek. Avrupa'da termostatların 1 derece düşürmesiyle 10 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu sağlanacak.

Diğer enerji tasarruf yöntemleriyle 4 milyar metreküp, yapıların çatısına kurulan güneş enerji sistemleri ile 2,5 milyar metreküp, ısı pompası sistemleriyle 1,5 milyar metreküp tasarruf edilecek.

İlave rüzgar ve güneş enerji santrallerinden sağlanan enerji 20 milyar metreküplük doğal gazın yerini tutacak.

Böylece, AB'nin Rusya'dan tedarik edeceği doğal gaz miktarı 100 milyar metreküp düşecek.

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Avrupa Birliği, Doğalgaz, Enerji, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulma planı hazırladı - Son Dakika


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