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AB, Hamas'ın operasyonu sonrası Filistinlilere yönelik milyonlarca dolarlık yardımı kesti - Son Dakika

AB, Hamas'ın operasyonu sonrası Filistinlilere yönelik milyonlarca dolarlık yardımı kesti

Son Güncelleme: 09.10.2023 16:44

Avrupa Birliği Komisyonu, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği operasyon sonrası Filistinlilere yönelik kalkınma yardımlarını dondurdu. Durdurulan yardımların miktarı 691 milyon euro.

Hamas'ın silahlı kanadı cumartesi günü İsrail'e yönelik Asya Tufanı operasyonu başlattı. Cumartesi sabahı İsrail'e 5 bin roket ve havan atan Hamas, daha sonra İsrail topraklarına girerek yüzlerce kişiyi öldürdü. Bazı İsrail askerleri de rehin alındı. Hamas'ın operasyonu sonrası karşı saldırıya geçen İsrail, ise Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı. Bölgede çatışmalar sürerken, Avrupa Birliği, Filistinlilere yönelik yardımları kesti.

691 MİLYON EUROLUK YARDIM DONDURULDU

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırı sonrasında Filistinlilere yönelik tüm kalkınma yardımlarını dondurduğunu bildirdi. Yapılan açıklama göre dondurulan yardımların toplam tutarı 691 milyon euro.

Avrupa Birliği Komiseri Oliver Varhelyi, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İsrail'e ve halkına yönelik terör ve vahşetin boyutu bir dönüm noktasıdır. Filistinlilerin en büyük bağışçısı olan Avrupa Komisyonu, toplam 691 milyon euro değerindeki geliştirme portföyünün tamamını incelemeye alıyor.

  • Tüm ödemeler derhal askıya alındı.
  • Tüm projeler incelemeye alındı.
  • Tüm yeni bütçe teklifleri, dahil. 2023 yılı için bir sonraki duyuruya kadar ertelendi.
  • Tüm portföyün kapsamlı değerlendirmesi.

Artık barışın, hoşgörünün ve birlikte yaşamanın temellerinin ele alınması gerekiyor. Nefrete, şiddete teşvik ve terörün yüceltilmesi pek çok kişinin zihnini zehirledi. Eyleme ihtiyacımız var ve buna hemen ihtiyacımız var."

Filistin, Hamas, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Hamas'ın operasyonu sonrası Filistinlilere yönelik milyonlarca dolarlık yardımı kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB, Hamas'ın operasyonu sonrası Filistinlilere yönelik milyonlarca dolarlık yardımı kesti - Son Dakika
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