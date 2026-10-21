AB Komisyonu, Booking.com'a dolandırıcılık önlemleri nedeniyle DSA soruşturması açtı - Son Dakika
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AB Komisyonu, Booking.com'a dolandırıcılık önlemleri nedeniyle DSA soruşturması açtı

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AB Komisyonu, Booking.com hakkında dolandırıcılık ve siber suçlara karşı yeterli koruma sağlamadığı gerekçesiyle DSA kapsamında soruşturma başlattı. Sahte ilan, kimlik avı ve reklam şeffaflığı incelenecek; ihlalde şirket küresel cirosunun yüzde 6'sına kadar ceza riski taşıyor.

Avrupa Birliği (AB), çevrim içi seyahat ve konaklama rezervasyon platformu Booking.com hakkında, kullanıcıları dolandırıcılık ve siber suçlara karşı yeterince korumadığı gerekçesiyle resmi soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, Booking.com'un Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal edip etmediğini inceleyeceğini açıkladı.

Açıklamada, soruşturmanın platformdaki sahte ilanlar, kimlik avı dolandırıcılıkları ve reklam şeffaflığı gibi kritik alanlara odaklanacağı belirtildi.

Komisyonun açıklamasında, soruşturma kapsamında AB Komisyonunun mercek altına alacağı temel iddialar aktarıldı.

Buna göre, gerçekte var olmayan konaklama tesislerinin sisteme yüklenmesi ve sahte hesaplarla yapılan dolandırıcılıkların engellenmesinde Booking.com'un aldığı önlemlerin yeterliliği test edilecek. Rezervasyon ve konuk verilerinin paylaşımı sırasında ortaya çıkan siber riskler de incelenecek.

Platform içi mesajlaşma sisteminin, kişisel verilerin ele geçirilerek sahte ödeme talepleri gönderilmesini önleyecek nitelikte olup olmadığı değerlendirilecek.

Ayrıca platformda daha yüksek komisyon ödeyerek üst sıralara çıkarılan ilanların, kullanıcılara "reklam" olarak açıkça etiketlenip etiketlenmediği denetlenecek.

Açıklamada, Booking.com'un DSA kapsamında "Çok Büyük Çevrim İçi Platform" olarak sınıflandırıldığı hatırlatılarak, şirketin sistemik riskleri azaltma ve tüketicileri koruma konusundaki yasal sorumluluklarına dikkat çekildi.

Küresel cironun yüzde 6'sına kadar ceza riski

Büyük dijital platformları yasa dışı ve zararlı içeriklerle kararlı şekilde mücadele etmeye zorlayan DSA kuralları uyarınca, Booking.com'un ihlalinin tespit edilmesi durumunda küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına kadar ağır bir para cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Komisyon, derinlemesine yürütülecek bu öncelikli soruşturma sürecinde bilgi talepleri, mülakatlar ve yerinde incelemeler yoluyla kanıt toplamaya devam edecek.

Bu süreçte Booking.com'dan taahhütler istenebileceği gibi geçici tedbir kararları da uygulanabilecek.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkTeknolojiEkonomiDünyaSon Dakika

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