AB projesi TESTOMAT, Kuveyt Türk'ün desteğiyle tamamlandı - Son Dakika
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AB projesi TESTOMAT, Kuveyt Türk'ün desteğiyle tamamlandı

15.03.2022 11:03
AB projesi TESTOMAT, Kuveyt Türk'ün desteğiyle tamamlandı

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk'ün ülke koordinatörlüğü görevini üstlendiği Avrupa Birliği ITEA3 TESTOMAT Projesi başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk'ün ülke koordinatörlüğü görevini üstlendiği Avrupa Birliği ITEA3 TESTOMAT Projesi başarıyla tamamlandı. TESTOMAT sayesinde, bankacılıktaki sistemsel geliştirmelerden kaynaklı ihtimal riskler otomatik test ortamında bertaraf edilebilecek.

Avrupa Birliği projesi olan ITEA3 TESTOMAT (The Next Level of Test Automation) kapsamında, test otomasyonunda ve test süreçlerinde verimliliğin artırılması, üst seviyelere geçilmesi, elde edilen araştırma ve deneyimler ile akademik yayınlar ve sektörlere yön verebilecek uçtan uca bir elektronik rehber hazırlanmasına dönük çalışmalar gerçekleştirildi. Projeye 6 ülkeden, alanında en iyiler arasında yer alan endüstriyel firmalar, araştırma merkezleri ve üniversiteler katıldı. ITEA3 TESTOMAT Projesi, test otomasyonundaki en son teknolojilerin hayata geçirilmesini mümkün kılarak şirketlerin bir Test Otomasyonu İyileştirme Modeli aracılığıyla 'kendilerinin sonraki seviyelerini' belirlemelerine fayda sağlıyor ve düzinelerce açık kaynaklı araçla testlerini optimize etmelerine olanak tanıyor.

"10 mühendisin yapabileceği testler otomatikleştirilmiş oldu"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Dr. Hadi Rubacı, "Dijitalleşme ve teknoloji odağında en yenilikçi proje ve uygulamaları tasarlıyor, geliştiriyor ve müşterilerimize sunuyoruz. Bununla sınırlı kalmıyor, finans teknolojileri alanında Ar-Ge ve proje iş birlikleri yapmaya küresel çapta devam ediyoruz. Teknolojinin geldiği nokta, bizlere verimlilik ve hız sağlarken, müşteri deneyimine de önemli katkı sunuyor. Bilgi teknolojileri kapsamında yapılan sistemsel geliştirmeler ve değişiklikler zaman zaman beklenmedik etkilere veya sorunlara neden olabiliyor. Bu kapsamda, teknik sorunların test ortamında giderilmesi için Avrupa Birliği tarafından ITEA3 TESTOMAT projesi geliştirildi. 3 yıl süren bu projede ülke koordinatörlüğü görevini yerine getirerek süreçleri başarılı şekilde tamamladık. Böylece, sistemsel geliştirmeler ve değişikler sonrasında ortaya çıkabilecek ihtimal sorunlar, test ortamında çözülerek ürün ve hizmetler müşterilere daha sağlam bir zeminde sunulabilmektedir. Ayrıca yaklaşık 10 test mühendisinin yapacağı test işlemleri bu sistemle otomatikleştirilmiş oldu. Böylece aynı testlerin tekrar tekrar yapılmasını gerektiren operasyonel bir yük giderildi, riskler bertaraf edildi ve zamandan tasarruf sağlanarak daha detaylı test sonuçlarına ulaşıldı. Bu gibi iş birliği ve projelere desteklerimizi önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürmek istiyoruz. Yeni teknolojilere yatırım yaparak, geleceğin finans ve bankacılık dünyasında müşterilerimize güvenli, kapsayıcı ve inovatif çözümler sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bankanın Ar-Ge Merkezi, projeyle ilgili olarak, ITEA standında yer alan farklı ITEA proje standları arasında TESTOMAT projesini temsil ederek Hollanda Amsterdam'da organize edilen Cyber Security & Cloud Expo ve CySAB (Cyber Security Advisory Board) toplantısına da katılım sağlamıştı. Bu etkinlikte siber güvenlik, bulut, nesnelerin interneti, blok zinciri, yapay zeka ve büyük veri genelinde en son teknolojileri benimseyen ve geliştiren lider markalar katılım göstermişti. - İSTANBUL

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Kuveyt Türk, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AB projesi TESTOMAT, Kuveyt Türk'ün desteğiyle tamamlandı - Son Dakika


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