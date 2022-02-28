AB, Rusya Merkez Bankası'nın işlemlerini yasakladı - Son Dakika
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AB, Rusya Merkez Bankası'nın işlemlerini yasakladı

28.02.2022 09:54
AB, Rusya Merkez Bankası'nın işlemlerini yasakladı

Avrupa Birliği (AB), Rusya Merkez Bankası'nın rezerv ve varlıklarının yönetimi ile ilgili işlemleri yasaklama kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya Merkez Bankası'nın rezerv ve varlıklarının yönetimi ile ilgili işlemleri yasaklama kararı aldı.

AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle hazırladığı yaptırım listesine Rusya Merkez Bankası'nın da dahil edilmesi kararı, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Rusya Merkez Bankası adına veya onun talimatıyla hareket eden herhangi bir tüzel kişi, kuruluş veya organla yapılan işlemlere yasak getirildi.

Rusya Merkez Bankası varlıkları ile birlikte rezervlerin yönetimi ile ilgili işlemler de yasak kapsamına alındı. Bununla birlikte AB'nin veya ilgili üye ülkenin finansal istikrarını sağlamak için "kesinlikle gerekli" olması durumlarında yapılacak işlemlere ise izin verilebilecek.

Rusya, özellikle yüksek fiyatlı doğal gaz ve petrol gibi enerji ürünlerinin satışından sağladığı döviz rezervleri ile Batı'nın ekonomik yaptırımlarının etkisini zayıflatmayı planlıyordu.

ABD ve Avrupa, Rusya'nın 640 milyar doları bulan rezervlerini de hedefe aldı.

Rusya rezervlerinin yaklaşık yarısı Batı ülkelerinde bulunuyordu. Rusya'nın söz konusu rezervlerine erişimi kesilmiş oldu.

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Rusya Merkez Bankası, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, Rusya Merkez Bankası'nın işlemlerini yasakladı - Son Dakika


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