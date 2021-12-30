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ABB'den hayvan yetiştiricisi kadınlara destek - Son Dakika

ABB'den hayvan yetiştiricisi kadınlara destek

30.12.2021 11:15
ABB'den hayvan yetiştiricisi kadınlara destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'te kadın hayvan üreticilerini teşvik etmek ve üretime katkı sağlamak amacıyla yem desteğinde bulunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'te kadın hayvan üreticilerini teşvik etmek ve üretime katkı sağlamak amacıyla yem desteğinde bulunacak. 1-20 adet arası büyükbaş hayvanı olan kadın hayvan yetiştiricisine yüzde 100 hibe şeklinde bin 500 ton mısır silajı dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı hayvan yetiştiriciliği yapan yaklaşık bin 500 kadın üreticiye "mısır silajı" desteğinde bunulacak. Başkent'te yaşayan kadın hayvan üreticilerini teşvik ederek ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesinin Gölbaşı Karaoğlan'daki arazisinde üretilen yaklaşık bin 500 ton mısır silajı, yüzde 100 hibe şeklinde hayvan üreticisi kadınlara dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 1 ile 20 adet arası büyükbaş hayvanı olan kadın yetiştiricilere hayvan yemi olarak kullanılan mısır silajı desteğinde bulunmak için 25 ilçede talep toplama başvurularını aldı. Başkent'in 25 ilçesinde yapılacak planlamanın ardından dağıtımı gerçekleştirilecek mısır silajı başvurularını kaçıranlar için ek süre imkanı da sağlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 31 Aralık 2021 Cuma gününe kadar talep toplama başvurularını almaya devam edecek.

Ankaralıların refah seviyesini artırmayı hedeflediklerini sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kaynaklarımızı doğru kullanırsak refah dolu bir gelecek kurabiliriz. Gölbaşı'nda üretime açtığımız belediyemize ait boş araziden elde ettiğimiz mısır silajını, yaklaşık bin 500 hayvan yetiştiricisi kadın çiftçiye dağıtıyoruz. Bizim en büyük projemiz Ankaralıyı zengin etmek" dedi. - ANKARA

ABB'den hayvan yetiştiricisi kadınlara destek
ABB'den hayvan yetiştiricisi kadınlara destek

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Karaoğlan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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