ABB'nin 'Sözleşmeli Üreticilik' modeline KalDer'den birincilik ödülü - Son Dakika
Üye Girişi

ABB'nin 'Sözleşmeli Üreticilik' modeline KalDer'den birincilik ödülü

26.03.2022 10:48
ABB'nin 'Sözleşmeli Üreticilik' modeline KalDer'den birincilik ödülü

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hayata geçirdiği 'Sözleşmesi Üreticilik Modeli' KalDer tarafından 'İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri"nde birincilik ödülüne layık görüldü.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hayata geçirdiği 'Sözleşmesi Üreticilik Modeli' KalDer tarafından 'İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri"nde birincilik ödülüne layık görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Benim en büyük hayalim Ankaralı yerli üreticiyi zengin etmek" sözleriyle hayata geçirdiği 'Sözleşmesi Üreticilik Modeli', Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen 'İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri' yerel yönetimler kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu ödül, emeklerini hiçbir zaman esirgemeyen tüm yerli çiftçilerimizin" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hayata geçirdiği ve Türkiye'ye örnek olan kırsal kalkınma projelerinden biri olan "Sözleşmeli Üreticilik Modeli", çiftçiler kadar sivil toplum kuruluşlarının da takdirini kazanıyor.

KalDer tarafından bu yıl ilk kez verilen 'İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Sözleşmesi Üreticilik Modeli' projesi ile yerel yönetimler kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

ABB Başkanı Mansur Yavaş birincilik ödülü ile ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sözleşmeli üreticilik modelimizin 'İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri'nde yerel yönetimler kategorisinde birincilik kazanmasının gururunu yaşıyoruz. Bu ödül, emeklerini hiçbir zaman esirgemeyen tüm yerli çiftçilerimizin" ifadelerine yer verdi.

Proje Başkent'te tarımsal üretimi artırdı

"Benim en büyük hayalim Ankaralı yerli üreticiyi zengin etmek" sözleriyle kırsal kalkınmayı destekleyen Yavaş'ın, çiftçilerin yüzünü güldüren tarımsal eğitim faaliyetleri, kooperatifçiliği teşvik eden uygulamaları, mazot, tohum, gübre, manda ve hayvan yemi destekleri kent ekonomisini canlandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 6 ay süren yarışmaya 'Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde tarımsal üretimi ve çiftçilerin gelir seviyesini artırarak Ankara halkının kooperatiflerce üretilen mahsullere Başkent Marketler üzerinden uygun fiyatlı erişiminin sağlanmasını amaçlayan 'Sözleşmesi Üreticilik Modeli' projesi ile katıldı.

Türkiye genelinde yoğun başvurunun olduğu yarışmanın Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül törenine katılan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün katıldı.

Birincilik ödülünü KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi M. Fahir Altan'dan alan Çokakoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerel yönetimler alanında özellikle Büyükşehir Belediyeleri ölçeğinde bu ödülün kurumumuza layık görülmesinden dolayı büyük bir gurur duyuyorum ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza özellikle aramızda bulunan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca KalDer yöneticilerimize ve seçici kurulumuza teşekkür ediyorum. İzin verirseniz ayrıca Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu'nun 'Okul Dört Duvardan Daha Fazladır' projesine teşekkür ediyorum." - ANKARA

YORUMLAR
500
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Mart 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Mart 2022 Merhum Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13'üncü yılında kabri başında anıldı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13'üncü yılında kabri başında anıldı

Mansur Yavaş, Türkiye, Ankara, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ABB'nin 'Sözleşmeli Üreticilik' modeline KalDer'den birincilik ödülü - Son Dakika


Son Dakika
10:48 Sıfır otomobilin yanına bile yaklaşılamıyor: Geçen yıl ile bu yıl arasında fiyat farkı, tam 4 kat!
10:46 Juventus toparlanamıyor: Kulüp aranıyor, futbolcular ifadeye çağrılıyor, golcüler ayrılmak istiyor
10:29 6 yıldır cinsel hayatları yoktu! Genç adam banyoda hamilelik testini bulunca, başına gelenleri anladı
10:25 Kayseri'de maden ocağında göçük yaşandı: 1 işçi yaşamını yitirdi
10:24 TRT World'un yayınladığı İstanbul'daki küçük Suriye videosu tepki çekti: Video yayından kaldırıldı
10:10 Fatih Terim'den sürpriz 'ibra' kararı: Galatasaray'ın mali genel kuruluna katılmayacak
10:06 Yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli kendisini böyle savundu: Sessizliği sağlamak için kafalarına tokat attım
10:02 Türkiye dış politikada hangi ülkeye yakın olmalı? Yüzde 52 AB diyor
09:45 Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya farklı mağlup oldu
09:24 Son dakika: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 10:58:59. #1.13#
SON DAKİKA: ABB'nin 'Sözleşmeli Üreticilik' modeline KalDer'den birincilik ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement