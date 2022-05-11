ABD Başkanı Biden: "Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek" - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden: "Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek"

11.05.2022 18:13
ABD Başkanı Biden: "Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek"

ABD Başkanı Joe Biden, nisan ayında yıllık enflasyonun ılımlı seyretmesinin umutlandırıcı olmasına rağmen enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, nisan ayında yıllık enflasyonun ılımlı seyretmesinin umutlandırıcı olmasına rağmen enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu ifade etti.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayı enflasyon verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyonun ülke genelinde aileler için bir zorluk olduğunu vurgulayan Biden, enflasyonu düşürmenin en önemli ekonomik önceliği olduğunu yineledi.

Biden, "Nisan ayında yıllık enflasyonun ılımlı seyretmesi umutlandırıcı olsa da enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu bir gerçek." ifadesini kullandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede birincil rolüne işaret eden Biden, şunları kaydetti:

"Fed'in bağımsızlığına asla müdahale etmeyecek olsam da güçlü bir ekonomi ile iş gücü piyasası inşa ettiğimize inanıyorum ve Başkan Powell'ın geçen hafta bu güce yönelik bir numaralı tehdidin enflasyon olduğuna dair söylediklerine katılıyorum. Fed'in bunu göz önünde bulundurarak işini yapacağından eminim."

Biden, salgın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşın neden olduğu fiyat artışıyla ilgili küresel tedarik zinciri sorunlarına karşı mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Yıllık enflasyon nisanda yavaşlama gösterirken, martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

YORUMLAR
500
ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı ABD hazinesi nisanda 308 milyar dolarlık rekor bütçe fazlası verdi ABD hazinesi nisanda 308 milyar dolarlık rekor bütçe fazlası verdi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, Joe Biden, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Başkanı Biden: 'Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek' - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
00:57 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti
00:37 Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti
00:34 Eski Başbakan Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na yönelik sert sözler: Türkiye'yi tökezletirler
00:33 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz
00:26 Ankara'da yabancı uyruklu bir adam tartıştığı patronunu öldürdü!
00:25 Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi
00:24 Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur!
23:50 Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 01:28:35. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden: "Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement