ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı

ABD Başkanı Donald Trump\'tan Powell\'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından , ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı çok sert ifadelerle hedef aldı. Trump, ''Powell, seçim döneminde uykucu Joe Biden'a, ardından Kamala'ya yardım etmek için faiz indirmek dışında her zaman çok geç kaldı'' ifadelerini kullandı.

21.04.2025 19:58  Güncelleme: 22:10
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürmemesi halinde ekonomide yavaşlama olabileceğini belirtti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı.

Faiz oranlarında "önleyici indirimler" yapılmasının birçok kişi tarafından talep edildiğini belirten Trump, enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, diğer pek çok "şey" aşağı yönlü seyrederken "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" kaydetti.

Trump, "Bu maliyetler tam da öngördüğüm şekilde güzel bir şekilde düşüş eğilimindeyken enflasyon neredeyse olamaz, ama bay çok geç kalan, büyük bir ezik, faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide bir yavaşlama olabilir." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın 7 kez faiz indirimi yaptığına işaret eden Trump, "Powell, seçim döneminde uykucu Joe Biden'a, ardından Kamala'ya yardım etmek için faiz indirmek dışında her zaman çok geç kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta da Fed Başkanı Powell'ı faiz oranını düşürmede "geç kalmakla" eleştirmişti.

Powell'dan memnun olmadığını belirten Trump, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etmişti.

Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtmişti.

İRAN MÜZAKARELERİ: "İYİ GÖRÜŞMELER YAPTIK"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden nükleer müzakerelerine dair açıklamalarda da bulundu.

Trump, İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını belirtti.

ABD ile İran geçtiğimiz hafta sonu Roma'da Umman'ın aracılığında görüştü. ABD ve İran tarafları, görüşmenin ardından yaptıkları açıklamalarda, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtmişti. Müzakerelerin devam etmesi bekleniyor.

RUSYA-UKRAYAN SAVAŞI

ABD Başkanı, diğer yandan, Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için süren çabalarına dair değerlendirmede bulunarak "Bu hafta anlaşma için şansa sahibiz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çarşamba günü; Ukrayna, Birleşik Krallık, Fransa ve ABD'nin katılımıyla barış müzakerelerine dair bir görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
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Son Dakika Ekonomi ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı - Son Dakika

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