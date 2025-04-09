ABD Başkanı Trump, Çin\'e yönelik vergiyi yüzde 125\'e yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergisi tarifelerinin ardından yeni bir boyut kazanan ticaret savaşları giderek kızışıyor.

ÇİN'DEN GÖRÜLMEMİŞ MİSİLLEME

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pekin'e yönelik yüzde 104'lük yeni gümrük vergisi tarifesi bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, Çin Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, yeni bir misilleme kararına daha imza atarak ABD mallarına ek tarife uygulanacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak belirtildi. Çin'den daha önce yapılan açıklamada, bu oran yüzde 34 olarak kaydedilmişti. Bakanlık, ABD mallarına yönelik ek tarifenin 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.

TRUMP'TAN MİSİLLEMEYE KARŞI YENİ HAMLE

Ancak Trump'ın, Çin'in yüzde 84'lük vergi misillemesine karşı yanıtı çabuk oldu. Son yaptığı açıklamayla Çin'e yeni tarifeleri açıklayan Trump, Pekin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125'e yükseltileceğini ve kararın hemen uygulanacağını duyurdu.

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