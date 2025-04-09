ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti. - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.

ABD Başkanı Trump, Çin\'e yönelik vergiyi yüzde 125\'e yükseltti.

ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.

09.04.2025 20:29
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ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergisi tarifelerinin ardından yeni bir boyut kazanan ticaret savaşları giderek kızışıyor.

ÇİN'DEN GÖRÜLMEMİŞ MİSİLLEME

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pekin'e yönelik yüzde 104'lük yeni gümrük vergisi tarifesi bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, Çin Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, yeni bir misilleme kararına daha imza atarak ABD mallarına ek tarife uygulanacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak belirtildi. Çin'den daha önce yapılan açıklamada, bu oran yüzde 34 olarak kaydedilmişti. Bakanlık, ABD mallarına yönelik ek tarifenin 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.

TRUMP'TAN MİSİLLEMEYE KARŞI YENİ HAMLE

Ancak Trump'ın, Çin'in yüzde 84'lük vergi misillemesine karşı yanıtı çabuk oldu. Son yaptığı açıklamayla Çin'e yeni tarifeleri açıklayan Trump, Pekin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125'e yükseltileceğini ve kararın hemen uygulanacağını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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Donald Trump, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • zeki69:
    bizdede CHP'liler in hakindan böyle bir yaptırım şart olmalı ya sev ya terk et ???????? 13 17 Yanıtla
  • Ahmet1998*:
    it dalaşına döndü inşallah abd kayıplı çıkar. 23 2 Yanıtla
  • Davut Kochan:
    lan cocukmu bunlar hey Allahım 11 0 Yanıtla
  • Mehmet özçelik:
    Kırık bu adam sanki ihale oynuyor 9 2 Yanıtla
  • es342646:
    Manyak mıdır nedir! 8 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    inşallah isrsil in yıkılışını abd nin çöküşünü izleriz 6 1 Yanıtla
  • Özdemir Pehlivan:
    deliyi başkan yaparsan olacağı bu bütün dünyayı etkileyecek hamleler yapıyor ve her coğrafya bu vergi ve olası hareketlerden çok zarar çeker bu Amerika'ya dur diyecek ülkeler birleşmedikçe daha çok ezer 3 0 Yanıtla
  • Ferdi Korhan:
    bahis sitelerine girdi bu dövü? 1 1 Yanıtla
  • Mert demir:
    Adam adım adım savaşa hazırlanın diyor dünyaya. 2025 kehanetleri gerçek olacak 1 1 Yanıtla
  • halil eles:
    iyice kafayı yedi 1 1 Yanıtla
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