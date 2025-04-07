Küresel ekonomik tarihi gelişmeler yaşıyor. ABD'nin ithal ürünlere yüzde 25'lik ilave vergi kararı sonrası para piyasaları adeta çöküş yaşarken borsalara etkisi sert oldu. ABD borsası çöküşle açıldı.

Trump'ın ek gümrük vergisi kararlarının yürürlüğe girmesinin ardından hisselerde satış dalgası başladı. Açılışın ilk dakikalarında Dow Jones endeksi -3,26'dan açıldı.

İlk açılıştaki kayıplar şu şekilde oldu:

NYSE:- 3,18

DJI:- 3,15

Küresel piyasalar geri çekildi. Birçok ekonominin ticarete büyük ölçüde bağımlı olduğu Asya'da hisse senetleri düştü. Hong Kong'un ana hisse senedi ölçütü, Asya mali krizinden bu yana en kötü gününde %13 değer kaybetti. Şanghay, Taipei ve Tokyo'daki endeksler %7 ile %10 arasında düştü.

ABD hisse senetleri, Başkan Trump'ın Wall Street'in beklediğinden daha büyük tarifeler açıklaması ve Çin'in ABD yapımı tüm mallar üzerindeki vergilerle eşleşeceğini söylemesinin ardından geçen hafta iki günlük bir çekilme sırasında 6,6 trilyon dolar değer kaybetti.

UZMANLAR TARİHİ ÇÖKÜŞE NE DİYOR?

Öte yandan Donald Trump, bir kez daha aldığı ek vergi kararını savundu. Dev çöküşe rağmen Trump'ın yaptığı savunma yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Küresel piyasalardaki kargaşa, Donald Trump'ın agresif, ekonomik açıdan yıkıcı tarifelerle rotasını sürdüreceğini söylemesinin ardından son dönemlerin en kötü bozgunlarından birine dönüştü.

Uzmanlar ilk dakikalarda yaşanan düşüşün panik eğilimi içerdiğini piyasaların, yürürlüğe giren kararlara hızlı tepki verdiğini belirtiyor. Özellikle güvenli liman altında yaşanan gerilemenin tedirginliğin boyutunun artmasına neden olduğuna dikkat çekerek bu sert düşüşlerin destek seviyelerinden dönebileceğini ancak bunun için piyasalardaki risk ortamının azalarak güvenin ön plana çıkması gerektiğini kaydediyor.

"BUNUN İÇİN SEÇİLDİM"

Yeni haftaya piyasaların olumsuz tepkisiyle başlanırken, Trump bazıları 9 Nisan'da yürürlüğe girecek vergileri savunmayı sürdürdü. Ek gümrük vergisi vaadiyle seçildiğini savunan Trump, özellikle Çin'i hedef aldı ve Pekin'in ticaret açığını çözmesi gerektiğini söyledi. Trump, "Bu sorunu çözmediğimiz sürece bir anlaşma yapmayacağım. Çin büyük bir darbe alıyor, çünkü herkes bizim haklı olduğumuzu biliyor" şeklinde konuştu.

"Piyasalara ne olacağını söyleyemem" diyen Donald Trump, ülke ekonomisinin çok daha güçlü olduğunu savundu.

"ABD'DEKİ TÜKETİCİLER DE ETKİLENİYOR" SORUSU KIZDIRDI

Trump bir gazetecinin ABD'deki tüketicilerin de vergilerden etkilendiğine ilişkin sorusuna da tepki gösterdi. "Bu sorunun çok aptalca olduğunu düşünüyorum" diyen Trump, "Ben hiçbir şeyin düşmesini istemiyorum. Ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almak gerekir" dedi.

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