ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, dünya piyasalarını alt üst etti. Ülkelerden peş peşe tepkiler gelirken, Çin misilleme yapmakta gecikmedi. Pekin, ABD'nin yüzde 34 gümrük vergisine karşı aynı oranda yüzde 34 vergi uygulayacaklarını açıkladı.
Trump, Pekin'e kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu. ABD, geri adım atmayan Çin'in vergisini artırma kararı aldı. Beyaz Saray, Çin menşeli ürünlere yüzde 104 oranında ek gümrük vergisinin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kararın yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.
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Son Dakika › Ekonomi › ABD: Çin'e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız. - Son Dakika
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