ABD: Çin'e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız. - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD: Çin'e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız.

ABD: Çin\'e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız.

ABD: Çin'e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız.

08.04.2025 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, dünya piyasalarını alt üst etti. Ülkelerden peş peşe tepkiler gelirken, Çin misilleme yapmakta gecikmedi. Pekin, ABD'nin yüzde 34 gümrük vergisine karşı aynı oranda yüzde 34 vergi uygulayacaklarını açıkladı.

ABD'DEN ÇİN'E YÜZDE 104 EK GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, Pekin'e kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu. ABD, geri adım atmayan Çin'in vergisini artırma kararı aldı. Beyaz Saray, Çin menşeli ürünlere yüzde 104 oranında ek gümrük vergisinin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kararın yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır

Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD: Çin'e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Osman A:
    Ülkemizin bu fırsatı kaçırmaması lazım 0 1 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Patron çıldırdı 0 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    ABD tabiki Türkiye der Çin ile amansız bir savaşın içine girmek üzere Ama Çin bunun altında kalmaz yeni pazarlar bulur 0 0 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    yok şu abd ye haddini bildirecek sarı çiyana dünya ya savaştan insanlara zulümden başka birsey getirmediniz yerin dibine girin de insanlık sizden kurtulsun 0 0 Yanıtla
  • Hamza Aktaş:
    acı geçmedimi Trump:)) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’ın 35 yıllık eşinden yürek burkan paylaşım Volkan Konak'ın 35 yıllık eşinden yürek burkan paylaşım
Oyuncu Metin Yıldız’dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum Oyuncu Metin Yıldız'dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız
Piyasalarda tarihi çöküş Kritik karar erkene çekildi Piyasalarda tarihi çöküş! Kritik karar erkene çekildi
Justin Bieber’dan şaşırtan hamle Türk şarkıcıyı takibe aldı Justin Bieber'dan şaşırtan hamle! Türk şarkıcıyı takibe aldı
Altın fiyatlarında sürpriz hareket başladı Altın fiyatlarında sürpriz hareket başladı
Müge Anlı’dan yeni hamle Bambaşka bir formatla ekrana gelecek Müge Anlı'dan yeni hamle! Bambaşka bir formatla ekrana gelecek
Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum

18:48 Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz
18:06 Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
17:12 Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
16:47 Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
09:21 Okan Buruk, Jose Mourinho’yu gece yarısı bombaladı Okan Buruk, Jose Mourinho'yu gece yarısı bombaladı
09:14 Başvurular başladı Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak Başvurular başladı! Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak
09:12 Müge Anlı’dan yeni hamle Bambaşka bir formatla ekrana gelecek Müge Anlı'dan yeni hamle! Bambaşka bir formatla ekrana gelecek
08:56 Altın fiyatlarında sürpriz hareket başladı Altın fiyatlarında sürpriz hareket başladı
08:49 Justin Bieber’dan şaşırtan hamle Türk şarkıcıyı takibe aldı Justin Bieber'dan şaşırtan hamle! Türk şarkıcıyı takibe aldı
08:38 Piyasalarda tarihi çöküş Kritik karar erkene çekildi Piyasalarda tarihi çöküş! Kritik karar erkene çekildi
08:35 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız
08:29 Oyuncu Metin Yıldız’dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum Oyuncu Metin Yıldız'dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum
08:02 Volkan Konak’ın 35 yıllık eşinden yürek burkan paylaşım Volkan Konak'ın 35 yıllık eşinden yürek burkan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 20:03:09. #7.12#
SON DAKİKA: ABD: Çin'e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement