ABD, vergileri 90 gün askıya aldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD, vergileri 90 gün askıya aldı

ABD, vergileri 90 gün askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta her ülke için tek tek açıkladığı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldı. Karardan sadece Çin hariç tutuldu.

09.04.2025 20:38
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ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta duyurduğu yeni gümrük tarifeleri dünya piyasalarında deprem etkisi yarattı. Döviz ve altında sert düşüşler görülürken, dünya borsaları ise çakıldı.

TRUMP, VERGİLERİ 90 GÜN ASKIYA ALDI

Daha önce vergilerden geri adım atmayacaklarını açıklayan Trump kararından vazgeçti. Trump, 90 gün tüm ülkelere yönelik vergileri 90 gün askıya aldı.

ÇİN HARİÇ TUTULDU

Öte yandan Trump, kendilerine yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacağını açıklayan Çin'in vergisini ise yüzde 125'e çıkardı. Trump, Çin'in vergilerin askıya alınması kararından hariç tutulduğunu söyledi.

ABD'NİN UYGULADIĞI GÜMRÜK TARİFELERİ

Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı. Beyaz Saray, söz konusu tarifelerin 9 Nisan'da uygulamaya geçeceğini açıklamıştı.

Kararname kapsamında ABD'nin birçok ticaret partnerine uyguladığı tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Pek çok ülke ve AB, Trump'ın tarifelerine tepki göstermiş, bu oranların ABD ile müzakere edileceğini bildirmişti.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, 50'yi aşkın ülkenin Trump'ın uygulayacağı tarifeleri müzakere etmek üzere Beyaz Saray ile temasa geçtiğini belirtmişti.

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Donald Trump, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD, vergileri 90 gün askıya aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ispir225:
    Amerika böyle giderse kendi sonunu getirecek. Sıkşuncaı şimdi bindiği dalı kesiyor. Sağa sola saldırmakla sonuç alması mümkün değil 40 5 Yanıtla
  • k K:
    Bu amarika hic dürüst değil donsozler gibj kıvırtırken birde alay ediyor. 29 4 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    tam catlak cocuk oyunu bile daha akilli senin yaninda .nasil bir adam bu kafa nasil.calisiyor bunda cok merak ediyorum. 26 2 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    cici tuttular gayri 17 8 Yanıtla
  • Kalemdar:
    Ha gayret sarı deli batir amerika ve avanelerini. Gelsin gelmekte olan. Doğsun dünlerde kalan güneşler 19 5 Yanıtla
  • Halis demir:
    dansöz fırıdak yemedi dimiiii borsası çakıldı 13 1 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    ÇÜNKÜ ABD LİLERİNDE POPOLARI TUTUŞTU HANİ NE OLDU TRAMPON ÜLKELER SENİNLE ANLAŞMAK İÇİN POPONU ÖPÜYORLARDI ÖYLE DİYORDUN DÜN AKŞAM HE NE OLDU 10 1 Yanıtla
  • Şahabettin Aydoğan:
    yusuf , yusuf . 9 1 Yanıtla
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