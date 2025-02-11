Artık o paralar basılmayacak

Ekonomi

Cübbeli Ahmet\'ten Diyanet\'e olay mesaj: Çok önemli bir ihtar!

ABD Başkanı Donald Trump, bir sentlik madeni paranın üretim maliyetinin arttığını belirterek, Hazine Bakanlığı'na yeni madeni sent basımının durdurulması talimatını verdiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Çok uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri, kelimenin tam anlamıyla bize 2 sentten fazlaya mal olan kuruşlar bastı. Bu çok israf!" diye yazdı. Trump, Pazar gecesi Truth Social sitesinde paylaştığı bir gönderide. "ABD Hazine Bakanıma yeni centler üretmeyi bırakması talimatını verdim." demişti.

YARIM KURUŞUN BASIMI DA DURDURULMUŞTU

Trump, kampanyası sırasında kuruşları ortadan kaldırma isteğini tartışmamıştı. Ancak Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı, geçen ay X'te kuruşun maliyetini vurgulayan bir gönderide bu olasılığı gündeme getirmişti.

ABD Darphanesi, Eylül ayında sona eren 2024 mali yılında ürettiği yaklaşık 3,2 milyar kuruş nedeniyle 85,3 milyon dolar kaybettiğini bildirdi. Her kuruş neredeyse 0,037 dolara mal oldu. ABD'nin en değersiz madeni parasını ortadan kaldırması ilk değil. Yarım sentlik madeni para 1857'de Kongre tarafından durdurulmuştu.