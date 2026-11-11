ABD'de aylık TÜFE yüzde 0,4 artınca Fed'in aralıkta faiz artırma beklentisi güçlendi

Küresel piyasalar, teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğe karşın ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz artıracağı yönündeki beklentileri güçlendirmesiyle karışık seyrediyor.

Teknoloji şirketlerinin hisselerinde alım fırsatının oluşması bir taraftan küresel piyasaları desteklerken, diğer taraftan faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik öngörüler piyasalardaki risk iştahını törpülüyor. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, eylülde yüzde 0,6 artmıştı.

Ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon verisi ise geçen yılın aynı dönemine ait verilerin bulunmaması nedeniyle açıklanmadı. Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE ise ekim ayında eylülde olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 artması yönündeydi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, TÜFE verilerinin yayımlanması öncesinde yaptığı konuşmada, aralıkta faiz artışını destekleyebileceğini belirtti.

Enflasyonun beklenenden çok daha güçlü çıkması durumunda daha büyük bir faiz artışının gerekebileceğine işaret eden Waller, "Bu durumda, aralık ayındaki toplantıda politika faizinde 50 baz puanlık bir artışın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da mevcut görünüm dikkate alındığında, en az 2 kez daha 25 baz puanlık faiz artışına gidilmesi gerektiğini söyledi. Artışların hızının kısa vadeli ekonomik ve finansal ortama bağlı olabileceğini dile getiren Logan, bu kış, sonbahar boyunca izlenenden daha hızlı adım atılabileceğini anlattı.

Logan, 2 artış daha gerçekleştirildikten sonra duraksayıp ekonomik ve finansal gelişmeleri incelemenin ve daha sonra nasıl bir adım atılacağını değerlendirmenin uygun olacağını belirtti.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, fiyatlar genelinde endişe verici bazı eğilimler olduğuna işaret ederek, enflasyonun en öncelikli gündem maddesi olduğunu kaydetti. Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman da enflasyon baskılarının devam ettiğine dair işaretler gördüğünü, iş gücü piyasası koşullarının ise güçleniyor gibi göründüğünü bildirdi.

Bowman, "Bu durum, enflasyonu yüzde 2 seviyesine yaklaştırmak için hala yapılması gereken işler olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 87 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artırımına gidebileceği tahmin edilirken, söz konusu açıklamalarla birlikte bankanın 50 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğine yönelik öngörüler de masada bulunuyor.

Bankanın aralık ayında faizleri sabit bırakacağına yönelik beklentiler tamamen ortadan kalktı. Fed'in gelecek yılın ortalarına kadar da 2 faiz artırımına gidebileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu gelişmelerle dün, ABD'nin 10, 5 ve 2 yıllık tahvil faizlerinde yükselişler görüldü. ABD'de bugün Gaziler Günü dolayısıyla tahvil piyasasında işlem gerçekleşmiyor.

Dün yüzde 0,2 artarak 102,2 seviyesine çıkan dolar endeksinde yeni günde yatay bir seyir izlenirken, yüzde 2,7 düşüşle 4 bin 31 dolara gerileyen altının onsu da yeni günde gelen tepki alımlarıyla yüzde 0,6 artışla 4 bin 54 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Başkanı İbrahim bin Sultan el-Haşimi, ABD ile İran arasındaki krizin çözümüne yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ve tarafların görüşlerini yakınlaştırmak için yoğun diplomatik çaba gösterildiğini bildirdi.

ABD ve İran arasında diplomatik çözüm sağlanabileceğine yönelik beklentilerle dün yüzde 3,5'ten fazla düşerek 90 doların altını gören ve daha sonra 91,5 dolar seviyesinde dengelenen ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nda saldırıların devam etmesi ve ABD'nin petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir düşüş yaşandığına işaret eden veriler sonrasında bugün yüzde 1 artışla 92,4 dolarda seyrediyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün orta vadede enflasyonu rahatlatabileceği tahmin ediliyor ancak ABD'de açıklanan enflasyonun Fed'in kısa vadede daha sıkı bir politika izleyebileceği endişesini artırıyor.

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin kalıcı olması durumunda bunun ileriki aylarda enerji ve taşımacılık maliyetleri üzerinden enflasyonun yavaşlamasına katkı sağlayabileceği öngörülüyor.

Analistler, petrolün seyrinin gelecekteki enflasyon için bir rahatlama ihtimali sunduğunu ancak kısa vadede güçlenen dolar ve tahvil faizlerinin küresel piyasalarda risk iştahını sınırladığını belirtti.

Öte yandan Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic, Wall Street tarihinin en büyük halka arzlarından??????? birine imza atarak halka arz yoluyla 64,4 milyar dolara kadar kaynak oluşturmayı hedefliyor.

Bu olası halka arzın teknoloji sektöründe son dönemde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların büyük ölçekli yapay zeka şirketlerinin halka arzlarına ne kadar ilgi gösterdiği konusunda da belirleyici olabileceği tahmin ediliyor.

Diğer taraftan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Çin'in yapay zeka alanındaki riskleri yönetmeye yönelik işbirliği yapacağını ancak bu alandaki çıkar farklılıkları konusunda yanılsamaya kapılmamaları gerektiğini ifade etti.

Fed New York şubesi tarafından hazırlanan 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Buna göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,8 artarak 19,1 trilyon dolara ulaştı.

New York borsası negatif seyretti

New York borsası ABD'de enflasyonist baskıların sürebileceğine yönelik endişelerle dün negatif seyretti.

Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberler, şirketin hisselerine baskı yapmaya devam etti.

Şirketin hissedarları, Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı öne sürülen Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticisi Alice Huang ile ilişkisini açıklamayarak yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla Nvidia ve Huang'a dava açtı. Nvidia hisseleri yüzde 5,5 değer kaybetti.

ABD'li teknoloji şirketi CoreWeave'in bilançosunun beklentilerden iyi gelmesinin ardından şirketin hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 14,8 arttı. Öte yandan Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD genelinde benzinin ortalama fiyatı galon başına 3,98 dolara gerileyerek, temmuzdan bu yana ilk kez 4 doların altına indi.

Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,3, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,7 geriledi.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne pozitif başladı.

Avrupa borsaları, İngiltere hariç pozitif seyretti

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonist baskıları hafifleteceği beklentisiyle dün günü İngiltere hariç yükselişle tamamladı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Clare Lombardelli, bankanın politika faizine ilişkin tahmininin diğer Para Politikası Kurulu üyelerinden daha yüksek olduğunu ve faiz seviyesinin beklenenden daha az kısıtlayıcı olduğunu ifade etti.

Arka arkaya faiz artırımlarını ihtimal dışı bırakmayan Lombardelli, Para Politikası Kurulu'nun bankanın aralık ayı ortasındaki bir sonraki toplantısına kadar daha fazla bilgiye sahip olacağına dikkati çekti.

Öte yandan bölgede bugün açıklanan verilere göre, Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo), hükümetin, özel fonlar aracılığıyla aldığı yeni borçların yarısından fazlasını taahhüt edildiği şekilde köprü, yol veya iklim projeleri gibi kalıcı yatırımlara aktarmadığını, bunun yerine maaş ve fatura ödemeleri gibi günlük harcamalarda kullandığını ifade etti.

Şirket haberlerinde ise İngiltere merkezli telekomünikasyon şirketi Vodafone'dan yapılan açıklamada, şirketin nisan-eylül döneminde Avrupa'daki operasyonlarında 3 bin kişiyi işten çıkardığı ve böylece 200 milyon avro maliyet azaltımı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin 2030 mali yılına kadar 2 milyar avro maliyet azaltımı hedeflediği ve en büyük faaliyet ülkesi olan Almanya'da 2 bin 300 kişinin daha işten çıkarılacağı ifade edildi.

Söz konusu gelişmelerle, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne pozitif başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Söz konusu gelişmelerle Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

CoreWeave'in bilançosunun beklentilerden iyi gelmesinin ardından yapay zeka talebine ilişkin endişelerin azalması Japonya ve Güney Kore borsalarındaki yükselişte etkili oldu.

Tayvanlı teknoloji şirketi TSMC'nin hisseleri, şirketin yönetim kurulunun Anthropic ve OpenAI'a toplam 1 milyar dolara kadar yatırım yapılmasını onayladığına dair haberlerle yüzde 4,2 arttı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,9 geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 11.661,86 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 değer kaybetti.

Dolar/TL dün günü yüzde 0,1 artışla 50,2330'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 50,2350'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.400 puanın destek, 11.800 ve 11.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ve gelişmeler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül perakende satışlar

10.00 Almanya, ekim TÜFE

12.45 ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması