 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de enflasyon eylülde yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı - Son Dakika

ABD'de enflasyon eylülde yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı

Son Güncelleme: 12.10.2023 15:48

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,7 arttı. Ekonomistlerin beklentisi aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,6 idi.

ABD'de beklentileri aşan üretici enflasyonunun ardından tüketici fiyat endeksi de belli oldu. ABD'de tüketici fiyatları Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış kaydetti. Yıllık artış ise yüzde 3,7 geldi.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Ekonomistlerin beklentisi eylülde aylık enflasyonun yüzde 0,3 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise yüzde 3,6 olarak belirlenmişti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİYE PARALEL GELDİ

Çekirdek göstergelerde beklentilere paralel gerçekleşme dikkat çekti. Eylülde enerji ve gıda hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 arttı. Ankette aylık çekirdek enflasyon beklentisi yüzde 0,3; yıllık çekirdek enflasyon beklentisi ise yüzde 4,1 olmuştu.

ÜRETİCİ FİYATLARI VERİSİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Çarşamba günü gelen üretici fiyatlarına ilişkin veriler, enerji kalemlerinin etkisiyle beklentileri aşan bir enflasyona işaret etmişti.

ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 0,5 ARTTI

ABD'de üretici fiyat endeksi eylülde bir ay öncesine göre yüzde 0,5 artarken, benzin fiyatı aynı dönemde yüzde 5,4 arttı. Gıda ve enerji hariç ÜFE yüzde 0,3 yükseliş kaydetti. ÜFE'de bir öncesine göre artış oranı yüzde 2,2 oldu.

Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de enflasyon eylülde yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Netanyahu'nun hastaneye gönderdiği bakanı kovdular: Bu ülkeyi mahvettiniz
15:37 ABD'de enflasyon eylülde yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı
15:10 Oyuncu Özge Özpirinçci'nin babası vefat etti
15:03 Merkez Bankası rezervleri 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi
14:55 Daha çok kan dökülecek! Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı'ndan ortak açıklama
14:33 5 kişiyi ölüme götüren kazanın raporu geldi! Servisin emniyet kemeri bile yokmuş
14:29 İsrail, Şam ve Halep'te havalimanlarını vurdu
14:15 Cengiz Kurtoğlu'na savcıdan ceza talebi
14:11 Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:06 Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açtı! İsrail'den bir talepleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2023 16:01:27. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de enflasyon eylülde yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement