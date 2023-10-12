ABD'de enflasyon eylülde yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de beklentileri aşan üretici enflasyonunun ardından tüketici fiyat endeksi de belli oldu. ABD'de tüketici fiyatları Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış kaydetti. Yıllık artış ise yüzde 3,7 geldi.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Ekonomistlerin beklentisi eylülde aylık enflasyonun yüzde 0,3 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise yüzde 3,6 olarak belirlenmişti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİYE PARALEL GELDİ

Çekirdek göstergelerde beklentilere paralel gerçekleşme dikkat çekti. Eylülde enerji ve gıda hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 arttı. Ankette aylık çekirdek enflasyon beklentisi yüzde 0,3; yıllık çekirdek enflasyon beklentisi ise yüzde 4,1 olmuştu.

ÜRETİCİ FİYATLARI VERİSİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Çarşamba günü gelen üretici fiyatlarına ilişkin veriler, enerji kalemlerinin etkisiyle beklentileri aşan bir enflasyona işaret etmişti.

ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 0,5 ARTTI

ABD'de üretici fiyat endeksi eylülde bir ay öncesine göre yüzde 0,5 artarken, benzin fiyatı aynı dönemde yüzde 5,4 arttı. Gıda ve enerji hariç ÜFE yüzde 0,3 yükseliş kaydetti. ÜFE'de bir öncesine göre artış oranı yüzde 2,2 oldu.