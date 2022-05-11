ABD'de enflasyon nisanda beklentileri aştı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de enflasyon nisanda beklentileri aştı

11.05.2022 16:01
ABD'de enflasyon nisanda beklentileri aştı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izleyen TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. TÜFE, martta aylık yüzde 1,2'lik artış göstermişti.

Enerji fiyatlarında aylık bazda düşüş görüldü

Ülkede TÜFE, nisanda yıllık bazda da yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerini aştı. Beklentiler, TÜFE'nin nisanda yıllık bazda yüzde 8,1 artması yönündeydi.

Yıllık enflasyon nisanda yavaşlama gösterirken, martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

Söz konusu dönemde barınma, gıda, uçak bileti ve yeni araç fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Barınma endeksi nisanda aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,1 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi de aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 9,4 artış kaydetti. Yeni araç fiyatlarındaki artış ise nisanda aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 13,2'yi buldu.

Bu dönemde enerji fiyatları aylık bazda yüzde 2,7'lik azalış gösterirken, yıllık yüzde 30,3 arttı. Son dönemdeki artışıyla dikkat çeken benzin fiyatları, nisanda aylık bazda yüzde 6,1 düşüş kaydederken, yıllık yüzde 43,6 yükseliş kaydetti.

Çekirdek enflasyon da beklentilerin üzerinde geldi

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise nisanda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,5 artmıştı.

Analistler, nisan ayındaki yavaşlamaya rağmen enflasyonun; yakın zamanda salgın öncesi seviyelere düşmesinin pek olası görünmediğini, arz kesintilerinin devam etmesi, enerji ile gıda fiyatlarındaki yükselişin sürmesi nedeniyle uzun bir süre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalacağını belirtti.

YORUMLAR
500
40 yılın zirvesindeydi! ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8,3'e geriledi 40 yılın zirvesindeydi! ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8,3'e geriledi Almanya'da enflasyonun düşmesi beklenmiyor Almanya'da enflasyonun düşmesi beklenmiyor Bölgedeki savaş Almanya'da enflasyonu 41 yılın en yüksek seviyesine taşıdı Bölgedeki savaş Almanya'da enflasyonu 41 yılın en yüksek seviyesine taşıdı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de enflasyon nisanda beklentileri aştı - Son Dakika


Son Dakika
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
15:52 Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum
15:51 DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı
15:50 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Irmak, Atlas'a bir şans daha verecek mi?
15:43 Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
15:41 Gülümse Kaderine dizisinin yeni bölümü bu akşam! Yaren'in kimliğinden habersiz olan Neval'e şok
15:36 Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 16:20:30. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de enflasyon nisanda beklentileri aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement