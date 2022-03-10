ABD'de enflasyon şubatta 40 yılın zirvesindeki yerini korudu - Son Dakika
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ABD'de enflasyon şubatta 40 yılın zirvesindeki yerini korudu

10.03.2022 17:11
ABD'de enflasyon şubatta 40 yılın zirvesindeki yerini korudu

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen TÜFE verisi, ocakta aylık bazda yüzde 0,6 artmıştı.

Benzin, barınma ve gıda fiyatlarındaki artışlar öne çıktı

Ülkede TÜFE, şubatta yıllık bazda da yüzde 7,9 artarak piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti.

Yıllık enflasyon, 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkarken, ocakta da yıllık bazda yüzde 7,5 ile 40 yılın zirvesini görmüştü.

Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Enerji endeksi altındaki benzin endeksi şubatta aylık yüzde 6,6 artarken, yıllık yüzde 38 yükseldi. Aynı dönemde barınma endeksi de aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 4,7 arttı. Gıda endeksi ise aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 7,9 artış kaydetti.

Bu dönemde ikinci el araç fiyatlarında ise aylık bazdaki düşüş dikkati çekti. İkinci el araç endeksi aylık yüzde 0,2 azalırken, yıllık yüzde 41,2 arttı.

Çekirdek enflasyon yıllık bazda beklentileri aştı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise şubatta aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerle paralel bir seyir izledi. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 6,4'lük artışla beklentileri geride bıraktı.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri yıllık yüzde 5,9 artması yönündeydi.

Çekirdek TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6 artmıştı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ham petrol ve diğer emtia fiyatlarını artırması nedeniyle enflasyonun gelecek aylarda daha da hızlanmasının beklendiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de enflasyon şubatta 40 yılın zirvesindeki yerini korudu - Son Dakika


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