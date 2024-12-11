ABD'de enflasyonun yüzde 2,7'ye olarak açıklanması bekleniyordu. Çekirdek enflasyonun kasımda yüzde 3,3 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.
ABD'de TÜFE kasım ayında yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı. Piyasalarda TÜFE'nin kasımda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artması bekleniyordu.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 17-18 Aralık'ta düzenleyeceği yılın son toplantısında alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alıyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay yüzde 86 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı - Son Dakika
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