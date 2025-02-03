ABD'de otomobil fiyatları bir günde 3 bin dolar arttı

Ekonomi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisi, Kuzey Amerika'daki otomobil üretimini büyük ölçüde etkileyecek. Yaklaşık 225 milyar dolarlık bir ithalat pazarını vuran bu yeni düzenleme, sektöre yıllık 60 milyar dolar ek maliyet getirecek. Bu maliyetin büyük kısmı doğrudan tüketicilere yansıyacak.

SEKTÖR YÖNETİCİLERİ VE UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Kanada Otomotiv Parçaları Üreticileri Derneği Başkanı Flavio Volpe, "Otomobil sektörü bir hafta içinde kapanacak. Yüzde 25'lik bir oranla sektörde hiç kimse kârlı bir iş yapamaz," dedi. Wolfe Research analistleri ise yeni bir otomobilin fiyatının 3 bin dolar artabileceğini, bunun da zaten yüksek olan araç fiyatlarını daha da erişilmez kılacağını belirtti.

ÜRETİM VE İSTİHDAM TEHDİT ALTINDA

Üretim merkezlerinin bulunduğu Windsor, Ontario ve Detroit gibi bölgelerde binlerce iş kaybı yaşanması bekleniyor. Ford Motor Co.'nun Windsor'daki fabrikasında çalışan işçileri temsil eden John D'Agnolo, "Bu tür bir iş kaybı Windsor'u hayalet kasabaya çevirir," ifadelerini kullandı. Ontario Başbakanı Doug Ford da sadece kendi eyaletinde 500 binden fazla kişinin işini kaybedebileceği uyarısında bulundu.

ŞİRKETLERDEN ACİL ÖNLEMLER

Otomobil üreticileri, yeni tarifelere karşı önlemler almaya başladı. General Motors (GM), gümrük vergileri beklentisiyle Kanada ve Meksika'daki envanterini azalttığını ve araç sevkiyatlarını hızlandırdığını duyurdu. GM CEO'su Mary Barra, "Bu eylemlerin çoğu düşük maliyetli olsa da netlik olmadan büyük yatırımlar yapmayacağız," dedi.

MİSİLLEME YOLDA: KANADA VE MEKSİKA'DAN YENİ VERGİLER

Trump'ın göçmen ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili şikayetlerinin yanı sıra, ABD'nin Çin'den gelen ucuz malları Meksika üzerinden almasına yönelik endişeleri de tarifeleri tetikleyen nedenlerden biri oldu. Ancak Meksika ve Kanada, ABD'nin yeni vergilerine karşılık olarak misilleme yapacaklarını duyurdu. Kanada hükümeti, ABD mallarına 106 milyar dolarlık yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

TEDARİK ZİNCİRİNDE BÜYÜK KOPUKLUKLAR BEKLENİYOR

Sektör uzmanları, gümrük vergilerinin üretim ve satışları olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. S&P Global Mobility Başkan Yardımcısı Michael Robinet, "Otomobil üreticileri ve tedarikçileri, yüksek tarifeli ürünleri üretmekten vazgeçecek. Üretim ve satışların düşmesini bekliyoruz," dedi. Bu durum, otomobil sektörünün geleceğini ciddi şekilde tehdit ediyor.