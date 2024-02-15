Ocak ayında ABD'de perakende satışlar yüzde 0.8 ile tahminlerden hızlı daraldı. Veri öncesinde piyasa tahminleri yüzde 0.1 oranında daralma yaşanabileceği yönünde ağırlık kazanıyordu. Bu aynı zamanda Mart 2023'ten beri kayıtlara geçen en büyük daralma oldu.
Öte yandan Aralık ayında her ikisi de yüzde 0.7 daralan ithalat ve ihracat, Ocak ayında veri öncesi tahminleri yanıltarak yüzde 0.8 yükseldi. Piyasa ithalatın yüzde 0.1 daralmasını, ihracatta ise değişme olmamasını bekliyordu.
Bu ayda ayrıca, otomotiv hariç perakende satışlarda yüzde 0.2 büyüme beklentisine karşın, yüzde 0.6 oranında daralma görüldü. otomotiv hariç perakende satışlar Aralık ayında yüzde 0.4 büyüme kaydetmişti.
İşsizlik maaşı başvuruları ise 220 bin kişi ile değişmeden kalması yönündeki 10 Şubat haftasında piyasa beklentilerinin aksine gerileyerek, 212 bin kişiye indi.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'de perakende satışlar Ocak ayında beklenenden hızlı daraldı - Son Dakika
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