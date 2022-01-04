Üye Girişi
ABD'de rekor sayıda çalışan kasım 2021'de işinden ayrıldı - Son Dakika

ABD'de rekor sayıda çalışan kasım 2021'de işinden ayrıldı

04.01.2022 19:25
ABD'de rekor sayıda çalışan kasım 2021'de işinden ayrıldı

ABD'de işinden ayrılanların sayısı, kasım 2021'de 4,5 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de işinden ayrılanların sayısı, kasım 2021'de 4,5 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım 2021 dönemine ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, kasımda bir önceki aya kıyasla 529 bin azalarak 10 milyon 562 bine indi.

Bu dönemde beklentilerin aksine azalan açık iş sayısının 11 milyon 75 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısı, ekim 2021'de 11 milyon 91 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısının en çok azalış gösterdiği sektörler, konaklama ve gıda hizmetleri, inşaat, dayanıksız mal üretimi oldu. Açık iş sayısı finans ve sigorta ile federal hükümet sektörlerinde ise artış gösterdi.

İşe alım sayısı ise kasımda 191 bin artarak 6 milyon 697 bine çıktı.

Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı ise kasımda 382 bin artarak 6 milyon 273 bine yükseldi.

Bu dönemde gönüllü olarak işini bırakanların sayısı bir önceki aya kıyasla 370 bin kişi artarak 4,5 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de eylül 2021'de de 4,4 milyon ile rekor sayıda insan işini bırakmıştı.

Ülkede işi bırakma oranı kasım ayında yüzde 3'e yükseldi.

Söz konusu dönemde işini bırakanların sayısının en çok arttığı sektörler konaklama ve gıda hizmetleri, sağlık ve sosyal yardım ile ulaşım ve depolama oldu.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, Kasım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de rekor sayıda çalışan kasım 2021'de işinden ayrıldı - Son Dakika Ekonomi


ÖTV artışı sonrası zamlar peş peşe geldi! ÖTV artışı sonrası zamlar peş peşe geldi!         
19:25
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor         
13:51
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
19:24 ÖTV artışı sonrası zamlar peş peşe geldi!
19:01 Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'ya sert sözler: Ciddiye almam
18:48 Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
18:20 Selanik türküsünü dinleyen Meral Akşener, hem eşlik etti hem de ağladı
18:16 Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi şaşırttı!
18:15 Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun son sözleri: Yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok
18:03 Elektrikli otomobillerin şarj ücretine yüzde 130 zam geldi
17:20 Bahçeli'den Kurtulmuş'a çok sert tepki: Yapmak istediğin nedir?
16:59 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor
16:56 94 yaşındaki adam torun katili oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 19:31:38. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de rekor sayıda çalışan kasım 2021'de işinden ayrıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement