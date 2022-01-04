ABD'de rekor sayıda çalışan kasım 2021'de işinden ayrıldı

ABD'de işinden ayrılanların sayısı, kasım 2021'de 4,5 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım 2021 dönemine ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, kasımda bir önceki aya kıyasla 529 bin azalarak 10 milyon 562 bine indi.

Bu dönemde beklentilerin aksine azalan açık iş sayısının 11 milyon 75 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısı, ekim 2021'de 11 milyon 91 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısının en çok azalış gösterdiği sektörler, konaklama ve gıda hizmetleri, inşaat, dayanıksız mal üretimi oldu. Açık iş sayısı finans ve sigorta ile federal hükümet sektörlerinde ise artış gösterdi.

İşe alım sayısı ise kasımda 191 bin artarak 6 milyon 697 bine çıktı.

Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı ise kasımda 382 bin artarak 6 milyon 273 bine yükseldi.

Bu dönemde gönüllü olarak işini bırakanların sayısı bir önceki aya kıyasla 370 bin kişi artarak 4,5 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de eylül 2021'de de 4,4 milyon ile rekor sayıda insan işini bırakmıştı.

Ülkede işi bırakma oranı kasım ayında yüzde 3'e yükseldi.

Söz konusu dönemde işini bırakanların sayısının en çok arttığı sektörler konaklama ve gıda hizmetleri, sağlık ve sosyal yardım ile ulaşım ve depolama oldu.