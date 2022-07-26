Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 36,1 ile Tampa, yüzde 34 ile Miami ve yüzde 30,8 ile Dallas oldu.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › ABD'de ulusal konut fiyat endeksi mayısta yüzde 19,7 arttı - Son Dakika

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