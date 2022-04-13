ABD'de üretici enflasyonu martta rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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ABD'de üretici enflasyonu martta rekor seviyeye ulaştı

13.04.2022 16:03
ABD'de üretici enflasyonu martta rekor seviyeye ulaştı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 1,4 artarken, yıllık bazda yüzde 11,2 ile verinin hesaplanmaya başlandığı Kasım 2010'dan bu yana en yüksek artışı kaydetti.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 1,4 artarken, yıllık bazda yüzde 11,2 ile verinin hesaplanmaya başlandığı Kasım 2010'dan bu yana en yüksek artışı kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren ve üretici enflasyonundaki hızlanmaya işaret eden verinin, yüzde 1,1 artması öngörülüyordu. ÜFE, şubatta yüzde 0,9 artmıştı.

Üretici fiyatları, martta yıllık bazda ise yüzde 11,2'lik artış kaydetti. Verinin hesaplanmaya başlandığı Kasım 2010'dan bu yana en yüksek artışı gösteren endeksin bu dönemde yüzde 10,6 artması öngörülüyordu.

Beklentileri geride bırakan ÜFE, şubatta yıllık bazda yüzde 10,3 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise martta aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 9,2 arttı.

Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 8,4 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,7 artmıştı.

Analistler, üretici fiyatlarının hizmet talebindeki artış nedeniyle martta beklenenden fazla yükseldiğini, bunun da enflasyonun bir süre daha yüksek kalabileceğini gösterdiğini belirtti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de üretici enflasyonu martta rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika


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