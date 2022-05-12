ABD'de üretici enflasyonu nisanda beklentileri geride bıraktı - Son Dakika
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ABD'de üretici enflasyonu nisanda beklentileri geride bıraktı

12.05.2022 15:57
ABD'de üretici enflasyonu nisanda beklentileri geride bıraktı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 11 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 11 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 11 artış kaydetti.

Rekor seviyeden gerilemesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen yıllık verinin bu dönemde yüzde 10,7 artması öngörülüyordu.

ÜFE martta yıllık bazda yüzde 11,5 ile verinin hesaplanmaya başlandığı 2010'dan bu yana en yüksek artışı göstermişti.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,8 arttı.

Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 8,9 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, martta aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 9,6 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Analistler, üretici enflasyonuna ilişkin son verinin yüksek enflasyonun gelecek aylarda tüketiciler ile işletmeler için bir yük olmaya devam edeceğini gösterdiğini belirtti.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de üretici enflasyonu nisanda beklentileri geride bıraktı - Son Dakika


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