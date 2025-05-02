ABD'den Türk kimya devine yaptırım - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'den Türk kimya devine yaptırım

ABD\'den Türk kimya devine yaptırım

Türkiye'nin dev şirketi Kimpaş Kimya, İran'dan 15 milyon dolarlık petrol ticareti yaptığı iddiasıyla ABD'nin yaptırım listesine girdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik kaçakçılık suçlamasıyla birçok şirkete yaptırım kararı almıştı.

02.05.2025 10:30
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ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ek vergi savaşları dünya kamuoyundaki gündemini korurken, Washington'dan ilginç bir yaptırım kararı alındı. Biden döneminde Rusya'ya uygulanan ambargoların yerini, Trump'ın İran yaptırımları almış durumda. Trump yönetimi, İran'a yönelik kaçakçılık suçlamasıyla birçok şirkete yaptırım kararı aldı.

KARARI RUBIO DUYURDU

Kararı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio duyururken, bakanlığın resmi sitesinden de ayrıntılara ulaşıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesine göre Trump yönetimi "İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri için yüz milyonlarca dolarlık yasadışı fon sağlayan" geniş çaplı bir İran petrol kaçakçılığı ağına yönelik kapsamlı yaptırımlar duyuruldu.

Yapılan açıklamada şirketler "İran adına yaklaşık 500 milyon dolar değerinde kaçak petrokimya ve petrol ürünü kaçırarak, sertlik yanlısı rejimin "nükleer programını ilerletmesini ve Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husi isyancıları da dahil olmak üzere terörist ortaklarını ve vekillerini desteklemesini" sağladı.

LİSTEDEKİ 3. ŞİRKET KİMPAŞ KİMYA

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre ABD'nin İran yaptırımlarında BAE merkezli Solvent Organics FZE, dünya genelindeki ülkelere 300 milyon dolardan fazla "İran menşeli petrokimya ürünleri" ihraç etti. İkincisi, Alseerah Trading LLC, benzer şekilde yaptırım uygulanan mallardan 150 milyon dolardan fazlasını uluslararası pazarlara taşıdı.

En dikkat çeken üçüncü şirket ise kamuoyunun yakından tanıdığı Türk şirketi Kimpaş. Kimpaş Kimyevi Maddeler Pazarlama Ticaret ve Sanayi şirketinin yaptırım uygulanan İran petrokimya şirketlerinin ürettiği 15 milyon dolarlık malları ithal ettiği belirtildi.

Donald Trump, Donald Trump, Kaçakçılık, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den Türk kimya devine yaptırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Rena Tekstil:
    Kralsın bu dünya sessiz kaldığı sürece 14 2 Yanıtla
  • Omer Kendi:
    iran petrolu en cok hindistana gidior , birde o ulkeden gorelim yaptirim cucunuz yiorsa 10 1 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    EEEE bakalım bir zamanlar Mikrofon karsısında esip gürleyenler bekliyorıuz sus pus olamaya devam mı ? edeceksiniz ? 2 8 Yanıtla
  • mert çelik:
    amerıkaya kım ceza vercek surıye ırak petrolunu caldı 10 0 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    israil dünyadaki ticaretini yükselişini kullanarak abd kanalıyla konumunu güçlendirip geliştiriyor. akıllı adamlar 5 3 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    kimpaş ne zaman dünya devi oldu 0 5 Yanıtla
  • barış özcan:
    Kendisi her türlü ticareti ve banka faaliyetlerini yapıyor, hatta Ermenistan içinde serbestlik var ama diğer ülkelere yasak. Bu yaptırım değilki, bu Abd çıkarlarına karşı gelenleri cezalandırmak. Sınır komşumuza ihracat yapamıyoruz, bankaları ile çalışamıyoruz. 4 0 Yanıtla
  • cemal köse:
    Türkiye hala israil ve abd ile müttefikliğe devam etsin. 4 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Dostum Trump diyenden ses yok 3 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Manyak Trump in radarina girerseniz yandınız. 2 0 Yanıtla
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