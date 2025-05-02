ABD\'den Türk kimya devine yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ek vergi savaşları dünya kamuoyundaki gündemini korurken, Washington'dan ilginç bir yaptırım kararı alındı. Biden döneminde Rusya'ya uygulanan ambargoların yerini, Trump'ın İran yaptırımları almış durumda. Trump yönetimi, İran'a yönelik kaçakçılık suçlamasıyla birçok şirkete yaptırım kararı aldı.

KARARI RUBIO DUYURDU

Kararı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio duyururken, bakanlığın resmi sitesinden de ayrıntılara ulaşıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesine göre Trump yönetimi "İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri için yüz milyonlarca dolarlık yasadışı fon sağlayan" geniş çaplı bir İran petrol kaçakçılığı ağına yönelik kapsamlı yaptırımlar duyuruldu.

Yapılan açıklamada şirketler "İran adına yaklaşık 500 milyon dolar değerinde kaçak petrokimya ve petrol ürünü kaçırarak, sertlik yanlısı rejimin "nükleer programını ilerletmesini ve Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husi isyancıları da dahil olmak üzere terörist ortaklarını ve vekillerini desteklemesini" sağladı.

LİSTEDEKİ 3. ŞİRKET KİMPAŞ KİMYA

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre ABD'nin İran yaptırımlarında BAE merkezli Solvent Organics FZE, dünya genelindeki ülkelere 300 milyon dolardan fazla "İran menşeli petrokimya ürünleri" ihraç etti. İkincisi, Alseerah Trading LLC, benzer şekilde yaptırım uygulanan mallardan 150 milyon dolardan fazlasını uluslararası pazarlara taşıdı.

En dikkat çeken üçüncü şirket ise kamuoyunun yakından tanıdığı Türk şirketi Kimpaş. Kimpaş Kimyevi Maddeler Pazarlama Ticaret ve Sanayi şirketinin yaptırım uygulanan İran petrokimya şirketlerinin ürettiği 15 milyon dolarlık malları ithal ettiği belirtildi.