ABD'den Yunanistan'a F-35 şoku: Siparişler ertelendi, tedarik önceliği Almanya ve Finlandiya'ya verildi - Son Dakika
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ABD'den Yunanistan'a F-35 şoku: Siparişler ertelendi, tedarik önceliği Almanya ve Finlandiya'ya verildi

05.04.2022 07:45

Son dönemde askeri mühimmat anlamında ciddi bir yatırım yapan Yunanistan'ın ABD'ye verdiği F-35 siparişleri ertelendi. Tedarikte önceliği 35 adet F-35 siparişi veren Almanya ve Finlandiya'ya veren ABD'nin değişen jeopolitik dengelere göre hareket ettiği belirtildi. Yunanistan, şu an için sadece ABD'den satın aldığı Viper tipi helikopterler ve Fransa'dan aldığı Rafale savaş uçakları ile yetinecek.

Atina'nın envanterine katmayı planladığı F-35'lerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını, Washington'un F-35 tedarikinde Almanya ve Finlandiya'ya öncelik vereceğini yazdı.

ALMANYA 35 ADET F-35 SATIN ALACAK

Yunan gazeteci Dionisis Antonellos, Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliklerinin değiştiğini iddia etti. Yunanistan'ın kısa süre içinde savunma sistemine katmayı umduğu F-35'leri yakın zamanda alamayacağını yazdı. Antonellos, konuya ilişkin yazısında, değişen jeopolitik dengelere dikkati çekti. Almanya'nın 35 adet F-35 almak istediğini hatırlattı. Amerikalıların 'yüzyılın anlaşmasını' da Finlandiya ile imzaladığını vurguladı.

HELSİNKİ YÖNETİMİ ABD'NİN ÖNCELİKLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Antonellos, Berlin'in girişiminin ardından Helsinki yönetiminin de 64 adet F-35 almak için imza atması Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliklerini değiştirdiğine işaret etti.

ATİNA VİPER HELİKOPTERLERLE YETİNECEK

Yunan gazeteci, Atina'nın talebinin, toplu sipariş veren iki ülkenin gerisinde kaldığı görüşünde. Bu nedenle, F-35'lerin üretiminde, öncelikle Almanya ve Finlandiya'nın taleplerinin dikkate alınacak, ardından Yunanistan'ın ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanılacak. Dionisis Antonellos'a göre, Yunanistan, şu an için sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı Viper tipi helikopterler ve Fransa'dan aldığı Rafale savaş uçakları ile yetinecek.

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Son Dakika Ekonomi ABD'den Yunanistan'a F-35 şoku: Siparişler ertelendi, tedarik önceliği Almanya ve Finlandiya'ya verildi - Son Dakika


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