ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı

ABD\'den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı

Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16 savaş uçaklarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gün içinde ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake'in de sinyalini verdiği satış kabul mektubuna Türkiye'den onay imzası geldi. Gelişmeyi ise ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı." ifadelerine yer verildi.

06.06.2024 22:04
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Türkiye'nin ABD'den almak için harekete geçtiği F-16 savaş uçaklarında kritik süreç aşıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye, F-16 satış kabul mektubuna imzayı attı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı." denildi.

"BUGÜN İLERİYE DÖNÜK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI"

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffrey Flake ise gün içinde yaptığı açıklamada, Türkiye-ABD arasındaki F-16 görüşmelerine ilişkin "F-16'ların Türkiye'ye satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldı. Bu ABD'nin Türkiye ile güvenlik ortaklığına bağlılığın son örneği." dedi. Flake, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım." ifadelerini kullandı.

ABD- TÜRKİYE ARASINDA YAŞANAN F-16 SÜRECİ

Türkiye, Ekim 2021'de 40 adet F-16 ve mevcut uçaklar için de 79 modernizasyon kiti alımı için ABD'ye başvurmuş fakat ABD ile ikili ilişkilerdeki sorunlar nedeniyle bu satış Kongre gündemine alınmamıştı. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasıyla birlikte Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım başvurularının Türkiye tarafından bloke edilmesiyle iki konu karşılıklı pazarlık konusu olmuştu.

Türkiye geçen yıl Finlandiya'nın üyeliğini onaylamış, ABD Dışişleri Bakanlığı da modernizasyon kiti satışına yeşil ışık yakarak konuyu Kongre'ye iletmişti. Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini desteklediğini açıklamıştı. Biden, Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye çağrı yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tuna: Uçak imal etmiyor muyduk biz? 5 5 Yanıtla
    AyYiLdiZ kilimci: ucak yapiyoruz fakat o ucaklarin parasi verilmisti ucaklari vermemislerdi o yuzden boyle birsey yapiliyor sonucda savunma sanayideki iliskileri iyi tutmak zorundalar en sonunda bize mahkum kalacaklarini biliyorlar 4 6 Mehmet Durak: kazla kozu ayırabilir olunca yorum yap bence. 5 1
  • Salih Arslan: Daha önceden F 35 için ödediğimiz para vardı o ne oldu onuda hesaptan düşün… 0 0 Yanıtla
  • Özkan Tunç: Yeriii hayırlı olsun canlar 0 0 Yanıtla

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