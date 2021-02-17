ABD ekonomik toparlanmada AB ile işbirliği amaçlıyor - Son Dakika
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ABD ekonomik toparlanmada AB ile işbirliği amaçlıyor

ABD ekonomik toparlanmada AB ile işbirliği amaçlıyor

17.02.2021 13:10

ABD Hazine Bakanlığı, Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) küresel ekonomik toparlanma sürecinde işbirliği yapmak istediklerini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) küresel ekonomik toparlanma sürecinde işbirliği yapmak istediklerini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yellen, konuyla ilgili olarak, Avrupa Komisyonu Yönetici Başkan Yardımcısı ve Ticaret Temsilcisi Valdis Dombrovskis ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamaya göre Yellen, AB temsilcisine ayrıca Atlantik Okyanus'un iki yanındaki ekonomilerin koronavirüs pandemisine karşı çalışmalarda da işbirliği istediklerini söyledi ve özellikle de geliş eşitsizliğine ve iklim değişikliğine karşı da da birlikte hareket edebileceklerini ekledi.Yellen ayrıca, transatlantik ortaklığın önemini vurguladı ve Washington'un uluslararası vergilendirme konusunda süren OECD tartışmalarına yeniden katılmaya kararlı olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA
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Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Janet Yellen, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD ekonomik toparlanmada AB ile işbirliği amaçlıyor - Son Dakika


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