ABD ekonomik toparlanmada AB ile işbirliği amaçlıyor

ABD Hazine Bakanlığı, Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) küresel ekonomik toparlanma sürecinde işbirliği yapmak istediklerini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yellen, konuyla ilgili olarak, Avrupa Komisyonu Yönetici Başkan Yardımcısı ve Ticaret Temsilcisi Valdis Dombrovskis ile bir telefon görüşmesi yaptı.