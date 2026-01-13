ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

ABD'de aralık ayı enflasyon verisi beklentilere paralel açıklanırken, veri sonrası gelen alımlarla altın ve gümüşte yükseliş hızlandı ve fiyatlar rekor seviyeleri test etti.

TÜFE AYLIK YÜZDE 0,3, YILLIK YÜZDE 2,7 ARTTI

ABD Çalışma Bakanlığı'na bağlı BLS, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (CPI-U) aralıkta mevsim etkilerinden arındırılmış bazda yüzde 0,3 yükseldiğini açıkladı. Endeks, son 12 ayda ise yüzde 2,7 arttı.

KONUT VE GIDA ÖNE ÇIKTI, ENERJİDE ARTIŞ VAR

Aylık artışta en büyük etkinin yüzde 0,4 yükselen konut (shelter) endeksinden kaynaklandığı belirtildi. Gıda endeksi aralıkta yüzde 0,7 artarken, hem evde tüketilen gıda hem de dışarıda tüketilen gıda endeksleri aynı dönemde yüzde 0,7 yükseldi. Enerji endeksi de aralık ayında yüzde 0,3 arttı.

YUMURTADA SERT DÜŞÜŞ

Gıda kalemlerinde "diğer gıdalar" yüzde 1,6, tahıl ve unlu mamuller yüzde 0,6, meyve-sebze yüzde 0,5, alkolsüz içecekler yüzde 0,4 ve süt ürünleri yüzde 0,9 yükselirken; et, tavuk, balık ve yumurta endeksi yüzde 0,2 geriledi. BLS verisine göre yumurta fiyatları aralıkta yüzde 8,2 düştü.

ENERJİDE DOĞALGAZ YUKARI, BENZİN AŞAĞRI

Enerji grubunda doğalgaz fiyatları aralıkta yüzde 4,4 artarken, benzin endeksi yüzde 0,5 geriledi; elektrik endeksi ise yüzde 0,1 düştü.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 0,2 ARTTI

Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE (all items less food and energy) aralıkta yüzde 0,2 yükseldi. Aynı dönemde konut endeksi yüzde 0,4 artarken, kira ve "ev sahipliği eşdeğeri kira" kalemleri yüzde 0,3'er yükseldi. Otel konaklama endeksi yüzde 2,9 artış kaydederken, rekreasyon endeksi yüzde 1,2 ile dikkat çekti.

VERİ SONRASI ALTIN VE GÜMÜŞTE REKOR DENEMESİ

Enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesinin ardından güvenli liman talebiyle altın ve gümüşte alımlar hızlandı. Piyasalarda ons altın 4.620 doların üzerine çıkarak rekor bölgeyi test ederken, gümüş de 87 doların üzerini görerek yeni zirve seviyelerine yöneldi.