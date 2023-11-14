ABD enflasyonu ekimde beklentilerin altında kaldı

ABD ekim ayı enflasyon verisi açıkladı. Buna göre ülkenin enflasyonu, aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun aylık yüzde 0,1 yükselmesi ve yıllık yüzde 3,3 olması yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası açısından daha önemli olan çekirdek enflasyon da beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon, ekim ayında yüzde 0,2 artarken, yıllık gerçekleşme ise yüzde 4 oldu. Ekonomistler çekirdek göstergelerde ise önceki aya göre değişim yaşanmayacağını tahmin etmişti.

EYLÜLDE YILLIK YÜZDE 3,7 OLMUŞTU

ABD'de tüketici enflasyonu eylülde aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,7 olmuştu. Çekirdek enflasyon eylülde ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 düzeyinde gerçekleşmişti.

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

ABD'de açıklanan TÜFE verilerinin Fed'in gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor.