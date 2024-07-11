ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü - Son Dakika
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Ekonomi

ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü

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Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Beklentilerden daha düşük gelen enflasyon verisi pozitif sürpriz yaptı. FED'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali oldukça arttı. Bu öngörülerle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Serbest piyasada gram altın 2540 TL'yi aşarak rekor kırdı.

11.07.2024 16:20
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ABD'de tüketici fiyat endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azaldı. Yıllık bazda ise yüzde 3 artış gösterdi ve bu, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ekonomistler, haziran ayında enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 0,1 artmasını ve yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olmasını bekliyorlardı.

ALTIN, TARİHİ ZİRVEYİ TEST ETTİ

ABD enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinin altında kalması, altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Bu durum, yatırımcıların altına olan ilgisini artırarak güvenli liman arayışını destekledi. Açıklanan veriler sonrası ons altın, 2 bin 406 dolara kadar yükselirken; gram altın da 2540 TL'yi geçerek tarihi zirvesini test etti.

DİĞER PİYASA TEPKİLERİ

Enflasyon verilerinin ardından Euro/dolar paritesi 1,088 seviyesine kadar yükseldi. Ayrıca, Bitcoin de günlük artışını yüzde 1,9'a çıkararak 59 bin dolara tırmandı.

ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü

Eylül, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ersin Çetinkaya: Ne rekoru dalga mı geçiyorsun 2580 den aldım 2 ay önce tarihi rekormuş 2600 ü devirsin sonra rekoru yazarsın oraya 10 1 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu: Altını olan sevinsin, bizde bakır bile yok .! 5 3 Yanıtla

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