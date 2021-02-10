Son dakika haberi | Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika
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Son dakika haberi | Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Son dakika haberi | Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

10.02.2021 10:04

Son dakika haberine göre ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla 61.27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı 60 doların, 58.63 dolara kadar yükselen Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 57 doların üzerinde tutundu.

ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla 61.27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı 60 doların, 58.63 dolara kadar yükselen Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 57 doların üzerinde tutundu.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları, 27 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 3 milyon 500,000 bin varil geriledi. Ham petrol stoklarına ilişkin resmi verileri, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklayacak.

Birçok ülkede uygulanan büyük hacimli yardımlarla piyasaya büyük miktarlarda para sürülmesinin enflasyonu artıracağı öngörüleriyle, 1840 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı da bu düzeyde yatay işlem görüyor.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.28 düşüşle 61.12 dolar,Batı Teksas yüzde 0.22 düşüşle 58.34 dolar,altın yüzde 0.31 artışla 1,841.76 dolar,gümüş yüzde 0.28 artışla 27.30 dolar,bakır yüzde 1.03 artışla 8,157.00 dolar,platin yüzde 2.17 artışla 1,208.44 dolar,paladyum yüzde 0.15 artışla 2,328.00 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 419 liraya, çeyrek altın 698 liraya, Cumhuriyet altını da 2,769 liraya geriledi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "Brent petrol 60 dolar çevresindeki seyrini sürdürüyor. Doların güçlü olmaması, petrole dair beklentilerde toparlanma sinyalleri, teşvik paketinde sürenin hala uzamasına karşın petrol açısından hala negatif bir durum oluşmaması, petrol fiyatlarının hareketini desteklemeye devam ediyor. Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan stoklar beklentilerin üzerinde azalma kaydetti. Bugün içinde teşvik paketiyle ilgili olası açıklamalar ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell konuşması takip edilecek" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "Ons altında yatay seyir sürüyor. Geçen günlerde, piyasalarda teşvik paketine dair gelen açıklamaların etkisi daha pozitif hissedilmişti. Paketle ilgili görüşmeler sürüyor. Ancak zaman zaman gelen Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki anlaşmazlık gelişmeleri piyasaları baskılıyor. Aslında en önemlisi, paketin hala net bir şekilde onaylanıp, uygulanmaya başlamaması. İlerleyen günlerde, paketin kesin bir şekilde uygulanmaya başlaması, altın için pozitif yorumlanabilir. Küresel çapta Dolar zayıfın olması da bu sabah altının hafif alıcılı seyrini destekliyor. Yine de altının temkinli olduğunu ve paketle ilgili gelişmeleri beklediğini gözlemliyoruz."


Kaynak: DHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

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