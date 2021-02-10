Son dakika haberi | Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla 61.27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı 60 doların, 58.63 dolara kadar yükselen Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 57 doların üzerinde tutundu.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları, 27 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 3 milyon 500,000 bin varil geriledi. Ham petrol stoklarına ilişkin resmi verileri, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklayacak.