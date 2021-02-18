ABD stoklarında beklenmedik düşüşle petrol fiyatları yükseldi - Son Dakika
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ABD stoklarında beklenmedik düşüşle petrol fiyatları yükseldi

ABD stoklarında beklenmedik düşüşle petrol fiyatları yükseldi

18.02.2021 13:28

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD ham petrol stoklarının beklentilerden çok düştüğünü gösteren verilerin ardından petrol fiyatları yüzde 1.0'e yakın yükseldi.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD ham petrol stoklarının beklentilerden çok düştüğünü gösteren verilerin ardından petrol fiyatları yüzde 1.0'e yakın yükseldi.

API verilerine göre, ABD petrol stokları bir haftada 5 milyon 800,000 bin varil, önemli petrol çıkarma bölgelerinden Oklahoma'daki Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 3.0 milyon varil azaldı. Bu dönemde, ABD'de damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 3 milyon 500,000 varil azalırken, benzin stokları ise aynı haftada 3 milyon 900,000 varil arttı.

Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.Gelişmelerle, Mart teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.65 artışla 61.54 dolara, Nisan teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.76 artışla 64.83 dolara yükseldi.


Kaynak: DHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Oklahoma, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD stoklarında beklenmedik düşüşle petrol fiyatları yükseldi - Son Dakika


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