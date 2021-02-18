ABD stoklarında beklenmedik düşüşle petrol fiyatları yükseldi

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD ham petrol stoklarının beklentilerden çok düştüğünü gösteren verilerin ardından petrol fiyatları yüzde 1.0'e yakın yükseldi.

API verilerine göre, ABD petrol stokları bir haftada 5 milyon 800,000 bin varil, önemli petrol çıkarma bölgelerinden Oklahoma'daki Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 3.0 milyon varil azaldı. Bu dönemde, ABD'de damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 3 milyon 500,000 varil azalırken, benzin stokları ise aynı haftada 3 milyon 900,000 varil arttı.