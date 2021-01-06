ABD hampetrol stokları 1.66 milyon varil düştü

ABD hampetrol stokları, 1 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 660,000 bin varil geriledi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 1.0 varil yükseldi.