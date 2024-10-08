ABD'li bankacılık devinden Türkiye'de enflasyon tahmini - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'li bankacılık devinden Türkiye'de enflasyon tahmini

ABD'nin önde gelen bankacılık kuruluşlarından biri, Türkiye'nin enflasyon tahminini açıkladı. Yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 43,3 olarak duyurdu.

08.10.2024 12:47
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Bank of America (BofA) Türkiye için ilişkin paylaştığı raporda enflasyonun yavaşlamaya devam edeceğini, yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 43,3 olduğunu belirtti.

ABD'li yatırım bankası Bank of America, Türkiye'ye ilişkin bir not paylaştı. Enflasyonun yavaşlamaya devam edeceği öngörüsü dile getirildi. Banka, yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 43,3 olarak duyurdu.

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Eylül ayı enflasyon verisinin baz senaryolarını değiştirmediği ve ilk faiz indiriminin aralıkta beklendiği belirtilen raporda, " Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararının verilere bağlı olacağını düşünüyoruz. Enflasyonda daha fazla yukarı yönlü sürpriz görmezsek aralık ayında 200-250 baz puan faiz indirimi olabileceğini düşünüyoruz. Eğer veriler hayal kırıklığı yaratırsa ilk faiz indirimini gelecek yılın ilk çeyreğinde görebiliriz." ifadesine yer verildi.

Ekonomi, Türkiye, Finans, Banka, Dünya, Son Dakika

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