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ABD'li JP Morgan'dan kur korumalı mevduat değerlendirmesi: Merkez Bankası'nın dolara karşı elini rahatlattı - Son Dakika

ABD'li JP Morgan'dan kur korumalı mevduat değerlendirmesi: Merkez Bankası'nın dolara karşı elini rahatlattı

27.01.2022 14:55
ABD'li JP Morgan'dan kur korumalı mevduat değerlendirmesi: Merkez Bankası'nın dolara karşı elini rahatlattı

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, kur korumalı mevduat sistemiyle ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Yeni sistemle dövize olan talebin ve dolarizasyonun azaldığını belirten banka, Merkez Bankası'nın kura karşı elinin rahatladığını vurguladı.

Türkiye'de ekonomiye yönelik alınan tedbirler her geçen gün kendisini göstermeye başladı. Yurt dışında da ekonomideki istikrar güven kazanmaya başladı ve dev bankalar Türk yatırımları için "ağırlık artır" tavsiyesinde bulundular. ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan, bazı Türk bankalarının tahvilleri için tavsiyesini "nötr"den "ağırlığını artır"a yükseltti.

KUR KORUMALI MEVDUAT ETKİSİNİ GÖSTERDİ

JP Morgan,Hükümetin açıkladığı yeni ekonomik tedbirler içinde en etkilisi olan kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilişkin olarak, vatandaşların döviz talebini sonlandırmaya başladığını ve dolarizasyon baskısının azaldığını belirtti.

Dolarizasyon dolara olan talepteki artış ya da azalışı belirtiyor. Dolarizasyonun azaldığı ortamda kurlarda dengelenme ortaya çıkıyor.

MERKEZ BANKASI'NIN ELİ RAHATLADI

Dolarizasyonun düşmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın elinin rahatladığını ve dövize müdahale etme konusunda daha az aksiyon gösterdiğini öne süren JP Morgan, vatandaşların döviz talebinin şu an düzenli alanda oynamalar yaptığını açıkladı.

KREDİLERDE DE İSTİKRAR OLACAK

JP Morgan dolarizasyonun azalmasıyla birlikte çok kısa vadede kredi piyasasında da istikrarın kazanılmasını beklediklerini duyurdu.

3 TAHVİLDE GÖRÜNÜM DEĞİŞTİ

JP Morgan, TCZIRA 26, TSKB 26 ve EXCTRU 26 tahvilleri için tavsiyesini "nötr"den "ağırlığını artır"a yükseltti. Vakıfbank'ın 2026 tahvili için tavsiyesini "ağırlığını artır" olarak başlattı.

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Jp Morgan Chase Bank, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'li JP Morgan'dan kur korumalı mevduat değerlendirmesi: Merkez Bankası'nın dolara karşı elini rahatlattı - Son Dakika
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