ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti

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ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi. FED, böylelikle son 3 toplantıda faizde indirime gitmiş oldu.

18.12.2024 21:59  Güncelleme: 22:08
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ABD Merkez Bankası FED, faizi 25 baz puan düşüererek yüzde 4,50 seviyesine çekti.

FAİZDE 25 BAZ PUANLIK İNDİRİM

ABD Merkez Bankası (FED), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, yılın son toplantısında faizde indirime gitti. FED politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

FED SON 3 TOPLANTIDA DA İNDİRİME GİTTİ

Böylelikle birbirini izleyen üçüncü toplantıda da FED, faizde indirime gitti. FED, faizde indirime gitme döngüsüne Eylül'deki 50 baz puanlık indirimle başlamıştı. Kasım'da da 25 baz puanlık indirim yapılmıştı.

ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti

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Son Dakika Ekonomi ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Tuna güler:
    Lan bizde o oran 45 şaka gibi :)) Nas varken üstelik 54 5 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    nas var nas napiyosunuz mk 34 9 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    bizdede hacı hoca hepsi faizci oldu 24 6 Yanıtla
  • MERDEM:
    Çocuk Nas var, Tayyip dedi diye değil, sen beğenmesende 9 19 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    dünya bizi kıskanıyor 18 2 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    Eyyyy FED Nas var Nas . 16 4 Yanıtla
  • Bulent Bulut:
    altin ve bitcoin yükselirmi ne dersiniz 7 6 Yanıtla
    murat kaya:
    bütün piyasa dibe vurdu ne yükselmesi milleti bitirdiler 1 1
  • oktay sayar:
    nas var nas ,yas var yasa döndü ,çarşi pazar yangın yeri ,vatandaş kara kara düşünüyor,bu fakirlik geleceği şekillendirir 2 0 Yanıtla
  • Armi Larasen:
    Yarın gideyim mobilet üstü bir karavan alayım yol belli oldu yahu arkadaş filmi film ne idirim piyasa sasirtmaca indirim olsa ABD borsa sı tavan yapar demin baktım hüsran bizdekiler ne oluyor anlaşılması zor bizim borsa horuz dövüşü gibi 0 0 Yanıtla
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