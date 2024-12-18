ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti

Armi Larasen:

Yarın gideyim mobilet üstü bir karavan alayım yol belli oldu yahu arkadaş filmi film ne idirim piyasa sasirtmaca indirim olsa ABD borsa sı tavan yapar demin baktım hüsran bizdekiler ne oluyor anlaşılması zor bizim borsa horuz dövüşü gibi