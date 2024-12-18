ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti

ABD Merkez Bankası FED, faizi 25 baz puan düşüererek yüzde 4,50 seviyesine çekti.
ABD Merkez Bankası (FED), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, yılın son toplantısında faizde indirime gitti. FED politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.
Böylelikle birbirini izleyen üçüncü toplantıda da FED, faizde indirime gitti. FED, faizde indirime gitme döngüsüne Eylül'deki 50 baz puanlık indirimle başlamıştı. Kasım'da da 25 baz puanlık indirim yapılmıştı.
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