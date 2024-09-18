ABD Merkez Bankası\'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

Ekonomi

ABD Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 5,5 seviyesinden yüzde 5'e indirdi.

FED FAİZİ 50 BAZ PUAN İNDİRDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi. Michelle Bowman'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonda kaydedilen ilerleme ve risk dengeleri ışığında federal fon oranı için hedef aralığın 50 baz puan düşürülerek yüzde 4,75-5,00 arasına indirilmesine karar verildiği bildirildi.

FED, EN SON 2020'DE FAİZ İNDİRMİŞTİ

Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti. Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı. ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel gerçekleşmişti.

"EKONOMİK AKTİVİTE SAĞLAM HIZDA GENİŞLİYOR"

ABD Merkez Bankasının (Fed) tahminleri, bankanın bu yıl 50 baz puan daha faiz indirimi yapabileceğini ortaya koydu. İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelere göre ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlemeye devam ettiğinin görüldüğü aktarıldı. İstihdam kazanımlarının yavaşladığına işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun FOMC'nin yüzde 2 hedefine doğru ilerlediği ancak yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, "FOMC, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine dair daha fazla güven kazandı ve istihdam ile enflasyon hedeflerine ulaşma risklerinin kabaca dengede olduğuna karar verdi." ifadelerine yer verildi. Ekonomik görünümün belirsiz olduğu kaydedilen açıklamada, her iki taraftaki risklere dikkat edildiği vurgulandı.

Açıklamada, FOMC'nin ek ayarlamalar yapmayı değerlendirirken, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatlice değerlendireceği belirtilerek, Komitenin maksimum istihdamı desteklemeye ve enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye güçlü bir şekilde kararlı olduğuna dikkat çekildi.

BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNLERİNDE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,1'den yüzde 4,4'e düşürdü. Fed'in federal fon oranına ilişkin 2025 yılı için tahmini yüzde 4,1'den yüzde 3,4'e, 2026 yılı için yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a indirilirken 2027 için yüzde 2,9 olarak belirledi. Söz konusu tahminler Fed'in bu yıl toplamda 50 baz puan daha faiz indirimine gidebileceğini ortaya koydu. Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e, 2025 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e düşürüldü. 2026 ve 2027 için yüzde 2 olarak belirlendi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya, 2025 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye revize edildi, 2026 ve 2027 için yüzde 2 oldu. ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2'ye düşürüldü, 2025, 2026 ve 2027 için yüzde 2 olarak öngörüldü. İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4'ten yüzde 4,4'e, 2025 için yüzde 4,2'den yüzde 4,4'e, 2026 için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkarıldı, 2027 için yüzde 4,2 olarak belirlendi.