ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Böylece Fed üst üste 7. toplantıda da politika faizini değiştirmemiş oldu. Fed yetkililerinin tahmin grafiğinde ise yıl sonuna kadar toplam 25 baz puanlık 1 faiz artışı öngörüldü.

12.06.2024 21:00
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Piyasalarının merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) kararı açıklandı. Kurumun, haziran ayı toplantısında değişikliğe gidilmedi vepolitika faizi 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

ENFLASYON RİSKİNE KARŞI DİKKAT VURGUSU

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflediği aktarıldı. Komitenin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin geçen yıl daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği kanısında olduğu belirtilen açıklamada, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olunmaya devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranları için hedef aralığın yüzde yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

ART ARDA 7 TOPLANTIDA DA FAİZ DEĞİŞMEDİ

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı. Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 7 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında gerçekleşmişti.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği aktarıldı.

İstihdam kazanımlarının güçlü ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, enflasyonun geçen yıl düştüğü ancak yüksek kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, son aylarda FOMC tarafından belirlenen yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru "ılımlı" bir ilerleme kaydedildiği aktarıldı. Fed, geçen ayki para politikası karar metninde yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığını belirtmişti.

YIL SONUNA KADAR 25 BAZ PUANLIK 1 FAİZ ARTIŞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e çıkardı. Fed'in federal fon oranına ilişkin 2025 yılı için tahmini yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e yükseltilirken, 2026 yılı için yüzde 3,1'de bırakıldı.

Söz konusu tahminler Fed'in 2024'te toplamda 25 baz puanlık 1 faiz indirimi öngördüğüne işaret etti. Banka, mart ayında yayımladığı tahminlerde bu yıl toplamda 75 baz puanlık 3 faiz indirimine gidileceğinin sinyalini vermişti.

Fed'in "nokta grafiği"ne göre, 4 FOMC üyesi bu yıl faiz indirimi beklemezken, 7 üye bir, 8 üye iki faiz indirimine gidileceğini öngördü.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya, 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e yükseltildi, 2026 için ise yüzde 2'de sabit tutuldu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e, 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e revize edildi, 2026 için yüzde 2 olarak korundu.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,1, gelecek yıl ile 2026 için yüzde 2'de bırakıldı. İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4'te sabit tutuldu, 2025 için yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye ve 2026 için yüzde 4'ten yüzde 4,1'e çıkarıldı.

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Son Dakika Ekonomi ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mehmet ali selvi: Şuraya bakın adamların yıllık faiz oranı bizim aylık faiz oranımız 11 1 Yanıtla
  • Turan Akhan: bizim aylık onların yıllık faiz i gelde bu ülkede yasa 3 3 Yanıtla
  • Muzaffer Kızıl: Elbet bir gün ?? 2 1 Yanıtla

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