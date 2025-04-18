Ünlü bankadan altın için bomba tahmin - Son Dakika
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Ekonomi

Ünlü bankadan altın için bomba tahmin

Ünlü bankadan altın için bomba tahmin

ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Citi, altın tahminini yükseltti. Banka, piyasada fiziksel arz açığı yaşandığını vurgularken, bu durumun yükselişi tetiklediğini belirterek üç aylık ons tahminini 3.500 dolar olarak değiştirdi.

18.04.2025 11:49
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Kıymetli maden altın, ardı ardına rekorlara imza atıyor. Küresel ticaret savaşlarının neden olduğu gergin ortam, yatırımcıların altına yönelişini hızlandırırken merkez bankalarının da yoğun talepleriyle zirve noktalar test ediliyor. Bu ortamda ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Citi, altın tahminini yükseltti. Banka, piyasada fiziksel arz açığı yaşandığını vurgularken, bu durumun yükselişi tetiklediğini belirterek üç aylık ons tahminini 3.500 dolar olarak değiştirdi.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİK ALTINA YARIYOR

ABD merkezli yatırım bankası Citi, ons altın için tahminini güncelledi. Citi bankası önümüzdeki 3 aylık ons altın hedefini 3.200 dolardan 3.500 dolara çıkardı. Citi, Çinli sigorta şirketlerinin artan alımları ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin güvenli liman olan altına olan talebi artırdığını vurguladı. Banka, yayımladığı analizde "Altın piyasasında nadir görülen fiziksel bir arz açığı yaşanıyor. Bu durum fiyatların yukarı yönlü baskı altında kalmasına neden oluyor, çünkü piyasanın dengelenmesi için mevcut stok sahiplerinin satışa yönelmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

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Ekonomi, Finans, Banka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü bankadan altın için bomba tahmin - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • VeDat AkBaş:
    yaw yeter psikoloji kalmadı dünya kadar borcum var geçinemiyorum gördükçe aklım gidiyor bu haberleri neden intihar olayları çoğaldı şimdi iyi anlıyorum 64 2 Yanıtla
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