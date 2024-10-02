ABD'nin dev bankası çöktü - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin dev bankası çöktü

ABD\'nin dev bankası çöktü

Amerika Birleşik Devletleri'nin dev bankası Bank of America'da on binlerce müşteri hesaplarına ulaşamıyor. Mobil bankacılık hizmetlerine ulaşabilen müşteriler ise hesaplarının boş bakiye gösterdiğini belirtiyor.

02.10.2024 23:39
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ABD'nin dev bankalarından Bank of America'da on binlerce müşteriyi etkileyen kesinti yaşanıyor. Müşteriler mobil bankacılık üzerinden ya hizmet alamıyor ya da hesaplarında boş bakiye görüyor.

Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, Bank of America'nın çevrim içi ve mobil bankacılık ile ATM hizmetleriyle ilgili yerel saatle 12.30 (TSİ 19.30) itibarıyla sorun yaşadıklarını bildirmeye başladı.

BANKADAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sosyal medya üzerinden de şikayetlerini dile getiren kullanıcılardan bazıları hesaplarına giriş yapamadığını, bazı müşteriler ise hesap bakiyelerini sıfır olarak gördüklerini kaydetti. Bankadan henüz kesintinin nedenine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Dünya, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin dev bankası çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hasan Yılmaz:
    hadi inşaallah..darısı diğer yahudi sermayelerine 96 4 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    darısı diğer yahudi sermayeli şirketlere inşaallah.. 62 3 Yanıtla
  • Melek Erkan:
    Türk borsasının korkulu rüyası bofa 38 3 Yanıtla
  • samet özdemir:
    doğru haber bende ulaşamıyorum şuan 15 3 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    yalan yalan ne güzel bir şarkı 6 5 Yanıtla
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