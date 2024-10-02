ABD\'nin dev bankası çöktü

Ekonomi

ABD'nin dev bankalarından Bank of America'da on binlerce müşteriyi etkileyen kesinti yaşanıyor. Müşteriler mobil bankacılık üzerinden ya hizmet alamıyor ya da hesaplarında boş bakiye görüyor.

Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, Bank of America'nın çevrim içi ve mobil bankacılık ile ATM hizmetleriyle ilgili yerel saatle 12.30 (TSİ 19.30) itibarıyla sorun yaşadıklarını bildirmeye başladı.

BANKADAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sosyal medya üzerinden de şikayetlerini dile getiren kullanıcılardan bazıları hesaplarına giriş yapamadığını, bazı müşteriler ise hesap bakiyelerini sıfır olarak gördüklerini kaydetti. Bankadan henüz kesintinin nedenine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.