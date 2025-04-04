'ABD'nin yeni gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat olabilir' - Son Dakika
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Ekonomi

'ABD'nin yeni gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat olabilir'

\'ABD\'nin yeni gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat olabilir\'

Küresel ve yerel gelişmeler, piyasaları etkilemeye devam ederken, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Barışık, yılın ilk çeyreğinin kapanması nedeniyle 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

04.04.2025 18:39
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Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Barışık, yılın ilk çeyreğinin kapanması nedeniyle 2025 yılına dair değerlendirmelerini paylaştı. Barışık, Almanya'da savunma sanayi ve altyapıya yönelik onaylanan harcama paketinin Türk şirketleri için önemli iş birlikleri doğurabileceğini ifade ederken, Euro/Dolar paritesinin 1,10 seviyesinin üzerine çıkmasının kasasında güçlü Euro bulunduran ve Avrupa'ya ihracat yapan firmaların finansallarına olumlu yansıyacağını söyledi. Bu durumun, aynı zamanda şirketlerin rekabet avantajlarını da artırabileceğini aktardı.

Barışık, "Öte yandan, Ukrayna-Rusya savaşının barış sürecine evrilmesi, özellikle Türk inşaat ve taahhüt şirketleri için yeni projelerin önünü açabilir. Bu gelişme, şirketlerin pazar paylarını genişletmeleri açısından önemli bir fırsat yaratacak. Küresel ekonomik ortamda kısa vadeli kar hedeflerinden çok, sürdürülebilir büyüme stratejilerine odaklanmak önem taşıyor. Bu dönemde kısa vadeli getiriler yerine, uzun vadeli büyüme stratejilerini ön planda tutmalı. Değişen küresel dinamikler içinde pazar payını artırmak, sürdürülebilir başarının anahtarı olacaktır. ABD'nin Türkiye'ye yönelik açıkladığı yüzde 10'luk gümrük tarifesinin asıl yeniliği, artık daha önce düşük tarifeye tabi olan malların da bu orana çıkarılmasıdır. Ancak çelik ürünleri gibi halihazırda yüzde 25 vergiyle ABD'ye ihraç edilen ürünlerde bir değişiklik söz konusu değil. ABD'nin yeni gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat olabilir" diye konuştu.

'ABD İLE 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ MASADA'

Barışık, ABD'nin açıkladığı yeni gümrük tarifelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin bu süreçte önemli fırsatlar elde edebileceğini belirtti. Barışık, Türkiye'ye uygulanan yüzde 10'luk yeni tarifenin çok radikal bir değişiklik olmadığını, dost ve müttefek ülke statüsünde görüldüğünü vurgularken, yüksek gümrük vergisi getirilen diğer ülkeler karşısında Türkiye'nin rekabet gücünün artabileceğine dikkat çekerek, "Sayın Bakan'ın da altını çizdiği üzere, ABD ile karşılıklı diyaloglar yeniden başlatılmış durumda. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için çalışmalar yürütülüyor. Özellikle tekstil, hazır giyim ve makine gibi sektörlere yönelik hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ KASLARI YENİDEN DEVREYE GİRECEK'

Gelişmelerin piyasaya yansımasının da olumlu olacağının öngörüldüğünü söyleyen Barışık, "İki ülke arasındaki diyalogun olumlu yönde gelişmesi, mevcut ticaret hacminin artmasına neden olacak. Türkiye'nin güçlü kasları yeniden devreye girecek. Yeni tarifeler kapsamında Çin, Japonya, Vietnam gibi ülkelerin ABD'ye ihracat maliyetleri de artacak. Türkiye bu noktada avantajlı konuma geçebilir. ABD pazarına daha uygun maliyetle erişebilen Türkiye, Uzak Doğu'daki rakiplerine göre bir adım öne çıkabilir. Bu da Türkiye'de üretimi değerlendirmek isteyen küresel markalar için cazip bir fırsat yaratabilir" dedi. Barışık son olarak, "ABD'nin ticaret hamleleri küresel dengeleri yeniden şekillendirebilir. Ancak bu süreçte Türkiye doğru konum alırsa hem ihracat hem de yabancı yatırım açısından yeni fırsatlara kapı aralayabilir" ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'ABD'nin yeni gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat olabilir' - Son Dakika

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