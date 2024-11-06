ABD'nin yeni başkanı seçilmesinin ardından, İran riyali tarihi bir düşüş yaşadı. Seçim sonuçlarının belirsizliği ve olası sonuçları, İran'ın para birimi üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Bu durum, İran ekonomisi üzerinde de önemli etkiler yaratabilir.
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6.11.2024 13:47:42. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Seçim Sonrası İran Riyali Rekor Düşüşte - Son Dakika
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