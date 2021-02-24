ABD stokları verisiyle Brent petrolün varili 67 doları aştı - Son Dakika
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ABD stokları verisiyle Brent petrolün varili 67 doları aştı

24.02.2021 20:49
ABD stokları verisiyle Brent petrolün varili 67 doları aştı

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerinin, ABD'de ham petrol stoklarının yükseldiğine ilişkin veriye karşın, petrol fiyatlarında yükseliş sürdü ve Bent petrolün varil fiyatı 67 doların da üzerine çıktı.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerinin, ABD'de ham petrol stoklarının yükseldiğine ilişkin veriye karşın, petrol fiyatlarında yükseliş sürdü ve Bent petrolün varil fiyatı 67 doların da üzerine çıktı.

EIA verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 19 Şubat'ta biten haftada 1.3 milyon varil artışla 463 milyon varile yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de, ABD ham petrol stokları, petrol piyasalarında analistlerin öngörülerini de aşarak, 19 Şubat'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 30,000 bin varil yükseldi.Gelişmelerle, Nisan teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.60 sıçramayla 67.09 dolara, aynı ay teslimi Batı Teksas Intermediate petrolün varil fiyatı da yüzde 2.45 artışla 63.18 dolara tırmandı.


Kaynak: DHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Enerji, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD stokları verisiyle Brent petrolün varili 67 doları aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD stokları verisiyle Brent petrolün varili 67 doları aştı - Son Dakika
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