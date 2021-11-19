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ABD Temsilciler Meclisi'nden 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketine onay - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi'nden 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketine onay

19.11.2021 18:20
ABD Temsilciler Meclisi'nden 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketine onay

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini onayladı.

Kongre Bütçe Ofisi'nin (CBO) tasarının maliyetine ilişkin değerlendirmesini açıklamasının ardından dün oylanması planlanan sosyal harcama paketi, tasarıyı protesto eden Temsilciler Meclisinin Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin 8 saati aşan konuşmasının ardından bugün gerçekleşti.

Uzun süren görüşmeler sonucu sosyal harcama paketi, 213'e karşı 220 oyla kabul edildi.

Tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak. Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, söz konusu paketi Noel'den önce geçirmeyi hedeflediklerini belirtirken, tasarıda değişiklik yapılması halinde Temsilciler Meclisi'nde yeniden oylanması gerekecek.

Sosyal harcama paketinin, ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine ulaştığı ve Biden'a olan siyasi desteğin azaldığı bir dönemde, Temsilciler Meclisi'nde onaylanması Demokratlar için yeni bir "zafer" olarak yorumlandı.

Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketi de hafta başında yasalaşmıştı.

Tasarının bütçe açığını 10 yılda 367 milyar dolar artıracağı tahmin ediliyor

ABD Temsilciler Meclisi tarafından 1 trilyon dolarlık altyapı paketi ile kasım ayının ilk haftasında oylanması planlanan sosyal harcama paketi, Demokratların ılımlı kanadının söz konusu paketin maliyetine ilişkin CBO'dan tarafsız bir değerlendirme talep etmesi üzerine ertelenmişti.

CBO dün açıkladığı değerlendirmesinde, sosyal harcama paketinin 2022-2031 döneminde federal bütçe açığında 367 milyar dolarlık artışa neden olacağı tahmininde bulunmuştu.

Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi, milyonlarca kişiye istihdam sağlanmasını, iş gücüne katılımı artırmayı, uzun vadeli büyümeyi teşvik etmeyi, fiyat baskılarını azaltmayı ve ABD'nin temiz enerji hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamayı amaçlıyor.

Temiz enerji ekonomisine 555 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor

Sosyal harcama paketi, yasalaşması halinde çocuklu aileler ile düşük gelirli Amerikalıların yaşamlarını ve yenilenebilir enerji ekonomisini derinden etkileyecek çeşitli programları içeriyor.

Plan kapsamında, 6 yıl boyunca sağlanacak finansmanla 3-4 yaş çocukların ücretsiz okul öncesi eğitim hizmetine erişiminin sağlanması öngörülüyor. Ailelerin çocuk bakım masraflarının gelirlerinin yüzde 7'sinden fazla olmayacak şekilde sınırlayan çocuk bakımı programının hayata geçirilmesi planlanırken, ülke çapında yaklaşık 35 milyon haneyi etkileyen mevcut genişletilmiş Çocuk Vergi Kredisi'nin bir yıl süreyle uzatılması öngörülüyor.

Sosyal harcama planında, temiz enerji ekonomisine yönelik de toplam 555 milyar dolarlık kaynak ayrılması planlanıyor. Bu kapsamda, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere kamu hizmetleri ve konutlarda temiz enerji için 10 yıl süreli genişletilmiş vergi yardımlarının sağlanması amaçlanıyor.

Sosyal harcama paketinin finansmanı için bir dizi vergi düzenlemesinin de hayata geçirilmesi planlanıyor. Pakette yer alan vergi düzenlemeleriyle 10 yılda toplam 2 trilyon dolara yakın vergi geliri sağlanması hedefleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Temsilciler Meclisi'nden 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketine onay - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi'nden 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketine onay - Son Dakika
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